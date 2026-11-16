Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu phối hợp với Trạm Y tế xã Lóng Sập đưa bác sĩ nhiều chuyên khoa đến khám sức khỏe cho người dân ngay tại địa phương, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho đồng bào vùng biên giới.

Sau sáp nhập, Xã Lóng Sập (tỉnh Sơn La) có 14 bản, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 98% dân số. Địa bàn rộng, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Việc chăm sóc sức khoẻ của người dân trong xã còn gặp nhiều hạn chế. Năm 2026, người dân đã được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe với sự phối hợp của Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu và trạm y tế địa phương. Hoạt động góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Khuất Thanh Bình - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu (Sơn La), bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ thuộc các chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt tham gia thăm khám, tư vấn cho người dân.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Mộc Châu, Sơn La.

Quy trình được tổ chức với sự phối hợp giữa bệnh viện và trạm y tế xã. Trong đó, nhân viên y tế cơ sở đảm nhiệm tiếp đón, hoàn thiện thủ tục hành chính và nhập dữ liệu; đội ngũ bác sĩ tuyến bệnh viện trực tiếp khám, đánh giá tình trạng sức khỏe. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý cần kiểm tra chuyên sâu đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp.

Việc đưa bác sĩ từ bệnh viện tuyến khu vực đến khám tại xã có ý nghĩa thiết thực đối với người dân địa bàn miền núi, biên giới như Lóng Sập. Địa hình đi lại khó khăn có thể khiến việc tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là khám chuyên khoa, trở thành trở ngại đối với một bộ phận người dân. Tổ chức khám ngay tại địa phương giúp người dân có thêm cơ hội kiểm tra sức khỏe, nhận tư vấn từ bác sĩ và phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường.

Thông qua hoạt động này, y tế cơ sở cũng phối hợp chặt chẽ hơn với bệnh viện trong tiếp nhận, quản lý thông tin sức khỏe và hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi, điều trị khi cần thiết. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa khu vực thuận lợi và vùng miền núi, biên giới.

Chương trình khám sức khỏe toàn dân được triển khai theo kế hoạch của tỉnh Sơn La, hướng tới mục tiêu giúp người dân được khám định kỳ, sàng lọc miễn phí, phát hiện sớm bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe. Trong đó, việc quan tâm đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế công bằng hơn cho mọi người.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cán bộ y tế còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật và các chính sách an sinh xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống xâm hại trẻ em.