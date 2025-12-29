Sau cơn bão số 10 (Bualoi), tuyến đường Làng Mảnh - Giàng Pằng bị sạt lở gây khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hoá của bà con trong xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Khi biết chính quyền xã sẽ mở tuyến đường mới vào thôn Làng Mảnh, gia đình anh Vàng A Tông đã tự nguyện hiến hơn 3.000m² đất đồi trồng măng sặt và 245 cây quế. Không chỉ gia đình anh Tòng, gia đình anh Vàng A Chú cùng ở thôn Làng Mảnh cũng sẵn sàng hiến 1.000m² đất đồi cùng 128 cây quế trồng lâu năm của mình để phục vụ thi công, mở rộng tuyến đường.

Mặc dù số quế và diện tích đất đồi có giá trị lớn, song làm đường giúp việc đi lại thuận tiện, con em đi học dễ hơn, vận chuyển hàng hoá, nông sản dễ dàng nên dù mất đất, mất cây nhưng thì bà con trong thôn đều sẵn sàng vì lợi ích chung.

Phong trào hiến đất, góp sức xây dựng nông thôn mới được người dân đồng tình hưởng ứng.

Tuyến đường từ Giàng Pằng vào Làng Mảnh sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho bà con chuyển vật tư, nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới của xã Sơn Lương.

Theo xã Sơn Lương, những năm qua, phong trào hiến đất, góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới được người dân địa phương đoàn kết, hưởng ứng cao.

Nhờ lan toả phong trào, 5 năm qua, xã Sơn Lương đã đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng, huy động xã hội hóa hơn 11 tỷ đồng; nhân dân hiến trên 34,5 ha đất, đóng góp 15.000 ngày công lao động để bê tông hóa gần 47 km đường giao thông nông thôn.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030, thời gian tới, Sơn Lương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào hiến đất mở đường nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng.

Song song đó, xã đẩy mạnh việc phát triển kinh tế du lịch gắn với nông nghiệp hữu cơ và văn hóa bản địa; đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, tạo động lực phát triển toàn diện và bền vững.