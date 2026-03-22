Bất chấp hoa có thuốc sâu vẫn ăn theo trend

Gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền các video chế biến món ăn từ những loài hoa vốn chỉ dùng để trang trí, thờ cúng hoặc trồng làm cảnh.

Từ hoa cúc chiên giòn, hoa huệ xào đến các loại hoa ngoại nhập nhiều màu sắc, những món ăn này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hình thức bắt mắt, khác lạ và gắn với xu hướng “ăn uống lành mạnh”. Không ít người tò mò, thậm chí làm theo vì tin rằng hoa là thực phẩm tự nhiên, giàu dinh dưỡng và an toàn như rau xanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, đằng sau vẻ đẹp của những món ăn từ hoa là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn nếu sử dụng không đúng cách.

Tài khoản V.C.L trên Facebook chia sẻ cách làm món hoa cúc chiên giòn: Hoa được rửa sạch, nhúng vào bột chiên, phủ thêm một lớp bột bắp khô rồi đem chiên để thưởng thức. Theo chị L, khi ăn món này chủ yếu cảm nhận vị béo của bột và dầu chiên. Dù khẳng định đây là món ăn được, chị vẫn lo lắng hoa có thuốc trừ sâu.

Nhiều người chiên hoa để ăn có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, một số loài hoa quen thuộc như hoa bí, bông điên điển, hoa sen, hoa đậu biếc hay hoa thiên lý từ lâu đã được sử dụng trong ẩm thực Việt Nam và được xem là an toàn nếu chế biến đúng cách.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - thành viên Hội Thể thao Dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, việc ăn hoa có thể mang lại một số lợi ích dinh dưỡng. Các nghiên cứu bước đầu cho thấy một số loài hoa chứa chất chống oxy hóa, flavonoid, vitamin và các hợp chất sinh học có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thần kinh hoặc giấc ngủ.

Tuy nhiên, những lợi ích này chủ yếu mới dừng ở mức nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, chưa đủ bằng chứng để coi hoa là thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Nguy cơ rủi ro

Bác sĩ Hoàng cho rằng việc lạm dụng hoặc “thần thánh hóa” công dụng của hoa có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm, tiềm ần các rủi ro cho sức khỏe.

Nguy cơ độc tố: Nhiều loại có độc tính cao nếu sử dụng nhầm, như trúc đào có thể gây loạn nhịp tim và tử vong, cà độc dược gây ảo giác, suy hô hấp, hay các loại như cẩm tú cầu, thủy tiên, lan chuông có thể gây ngộ độc với các triệu chứng từ buồn nôn, đau bụng đến rối loạn tim mạch.

Trong khi đó, việc phân biệt các loài hoa bằng mắt thường không hề dễ, đặc biệt với những người không có kiến thức về thực vật.

Rủi ro từ hóa chất: Phần lớn hoa trên thị trường không được sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm, nhiều người trồng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích sinh trưởng để giữ màu sắc và độ tươi lâu cho hoa.

Những hóa chất này có thể tồn dư trên cánh hoa và đi vào cơ thể khi ăn, gây ảnh hưởng lâu dài đến gan, hệ thần kinh, nội tiết, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư nếu tích tụ trong thời gian dài. Ngoài ra, hoa được trồng ở khu vực ô nhiễm, còn có thể chứa kim loại nặng như chì, cadmium.

Nhiễm khuẩn và dị ứng: Hoa thường được ăn sống hoặc chế biến sơ, nên nếu không được rửa sạch kỹ, có thể mang theo vi khuẩn như E. coli, Salmonella, gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, một số người có cơ địa dị ứng có thể phản ứng với protein trong hoa, dẫn đến ngứa, nổi mề đay, sưng môi, thậm chí sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Hoàng khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên sử dụng những loại hoa đã được xác định là ăn được, có nguồn gốc rõ ràng và được trồng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Mọi người không dùng hoa mua ở tiệm, hoa trang trí hoặc hoa ven đường. Khi chế biến, cần rửa kỹ dưới nước sạch, loại bỏ nhụy, đài và các bộ phận không ăn được; đồng thời chỉ nên sử dụng với lượng nhỏ như một phần phụ trong bữa ăn, không nên ăn thường xuyên hoặc thay thế thực phẩm chính.

Đặc biệt, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc cơ địa dị ứng cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

