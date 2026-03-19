Gần đây, tôi thấy nhiều người chia sẻ về ăn cơm theo đĩa với quy tắc 1 phần tinh bột, 1 phần thịt, cá, 2 phần rau. Xin bác sĩ tư vấn công dụng của cách ăn này, có thực sự tốt không? (Nguyễn Thanh Tâm - 30 tuổi, Hà Nội).

Thạc sĩ, bác sĩ dinh dưỡng Nguyễn Thị Thảo - Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tư vấn:

Chăm sóc sức khỏe là một hành trình được xây dựng từ những lựa chọn nhỏ nhất mỗi ngày. Bên cạnh vận động và lối sống, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng giúp bạn duy trì một sức khỏe tốt. Giữa ma trận thông tin về các chế độ ăn kiêng phức tạp, nhiều người cảm thấy bối rối với việc nên lựa chọn chế độ nào là phù hợp. Đó là lý do phương pháp “Đĩa ăn lành mạnh” ra đời.

Đĩa ăn lành mạnh theo quy tắc ăn uống 1-1-2 là phương pháp đơn giản xây dựng bữa ăn cân đối mà không cần phải tính toán calo phức tạp.

Phương pháp này được các chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) phát triển và được các tổ chức y tế uy tín trên thế giới (WHO) cũng như Bộ Y tế Việt Nam ủng hộ.

Đĩa cơm này mang lại nhiều lợi ích như:

- Kiểm soát lượng đường huyết từ việc ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt.

- Cung cấp vitamin và khoáng chất đảm bảo từ rau củ quả đa sắc màu.

- Xây dựng cơ bắp và tế bào dựa vào nguồn đạm chất lượng cao.

- Hỗ trợ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ dồi dào.

Theo đó, bạn chỉ cần chia chiếc đĩa ăn thành ba phần với tỷ lệ hợp lý: 1/4 đĩa (1 phần) tinh bột tốt; 1/4 đĩa (1 phần) chất đạm lành mạnh; 1/2 đĩa (2 phần) rau củ và trái cây.

Cách phân bổ này giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất, chất xơ đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cảm giác no lâu và góp phần xây dựng, phục hồi các tế bào.

Đĩa cơm được chia theo quy tắc 1-1-2. Ảnh: Phạm Thị Quỳnh.

Trong đó, phần rau củ và trái cây nên chiếm tỷ trọng lớn nhất, ưu tiên rau xanh và đa dạng màu sắc để tăng cường chất chống oxy hóa; lưu ý các loại như khoai, ngô, bí đỏ được xếp vào nhóm tinh bột.

Về phần tinh bột, bạn nên chọn các loại hấp thu chậm như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám hay khoai lang để ổn định năng lượng và hạn chế tích mỡ.

Đối với chất đạm, bạn nên kết hợp linh hoạt giữa nguồn đạm động vật và thực vật như cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu đỗ, các loại hạt và nấm, đồng thời hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn.

Bên cạnh đó, bạn cần ưu tiên sử dụng chất béo lành mạnh từ dầu thực vật, hạn chế đồ chiên rán và chất béo chuyển hóa. Nước lọc nên là đồ uống chính hằng ngày, với lượng trung bình khoảng 35-40 ml/kg cơ thể, có thể bổ sung trà hoặc cà phê ít đường nhưng nên tránh nước ngọt và đồ uống đóng chai.

Để phương pháp này đạt hiệu quả, bạn cũng nên ăn chậm, nhai kỹ, dừng khi no khoảng 80%, giảm muối và đường trong khẩu phần, ưu tiên các cách chế biến đơn giản như luộc, hấp, xào nhẹ, đồng thời duy trì vận động thường xuyên.

Quan trọng hơn, mọi người hãy giữ sự linh hoạt trong ăn uống, không quá khắt khe và cân bằng lại ở những bữa sau nếu lỡ ăn chưa hợp lý, từ đó hình thành thói quen sống lành mạnh bền vững.

