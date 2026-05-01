Tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Ảnh: Stars and Stripes

Báo Star & Stripes dẫn tin từ trung tá Matthew Comer - phát ngôn viên của hạm đội 7 ngày 1/5 cho hay, tàu khu trục USS Higgins thuộc lớp Arleigh Burke, đóng tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản, đang thực hiện các hoạt động thường lệ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thì gặp sự cố với hệ thống phân phối điện.

"Tàu Higgins bị mất điện toàn bộ, dẫn đến mất khả năng đẩy. Hiện, vấn đề đã được giải quyết", ông Comer cho biết. Quan chức này nói thêm, sự cố không gây ra thương vong và ông cũng không cho biết vị trí cụ thể của tàu Higgins vào thời điểm gặp trục trặc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra song ông Comer nói, báo cáo ban đầu chỉ ra rằng "sự cố điện, có thể tạo ra tia lửa hoặc khói nhưng đã chấm dứt khi nguồn điện bị ngắt". Ông mô tả đây là sự cố kỹ thuật và không dùng từ hỏa hoạn trong phản hồi của mình.

Trước đó, hãng tin CBS News dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên ngày 30/4 cho biết, hỏa hoạn bùng phát trên tàu khu trục USS Higgins nhưng chỉ giới hạn ở một thiết bị và không lan rộng. Tuy nhiên, nó gây mất điện và làm tê liệt hệ thống động cơ đẩy trên tàu

Sự cố trên tàu Higgins xảy ra sau hàng loạt vụ cháy trên các tàu hải quân Mỹ trong năm nay.

Gần đây nhất, một vụ cháy xảy ra trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Zumwalt vào ngày 19/4 đã làm 3 thủy thủ bị thương trước khi thủy thủ đoàn dập tắt được đám cháy. Trước đó, ngày 14/4, một vụ cháy bùng phát trên tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã làm 3 thủy thủ bị thương khi tàu đang được bảo dưỡng tại xưởng đóng tàu hải quân Norfolk ở Portsmouth, Virginia.