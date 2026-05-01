Trả lời các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 30/4, Tổng thống Mỹ Trump nói: “Các nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ tiếp tục viện dẫn quyền phát động chiến tranh. Tôi đang đàm phán về một thỏa thuận với Iran và cứ mỗi tuần, cứ 3 ngày, họ lại đưa ra nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm 30/4. Ảnh: Nhà Trắng

Theo kênh CBS, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ trước đó cùng ngày đã bác bỏ nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh của tổng thống, do phe Dân chủ đề xuất với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 50 phiếu chống.

Hãng thông tấn CNN cho hay luật được ban hành trong thập niên 1970 quy định Tổng thống Mỹ có thời gian 60 ngày để phát động chiến tranh mà không cần đến sự cho phép của quốc hội. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran sẽ đạt mốc 60 ngày hôm nay (1/5), nhưng các nghị sĩ Mỹ đang mâu thuẫn về thời gian chính xác của 60 ngày trên.

Một số nghị sĩ cho rằng thời hạn 60 ngày được tính từ ngày xung đột nổ ra, tức ngày 28/2 khi Mỹ phát động chiến dịch không kích chống Iran. Điều này đồng nghĩa hạn chót của thời gian 60 ngày trên rơi vào ngày 29/4. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp lại viện dẫn một luật khác để lập luận thời hạn 60 ngày tính từ lúc Nhà Trắng chính thức thông báo cho Quốc hội Mỹ, tức hạn chót sẽ rơi vào ngày 1/5.

Thậm chí, một số nghị sĩ Cộng hòa còn tuyên bố khoảng thời gian lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Iran có hiệu lực không được tính vào thời hạn 60 ngày trên hoặc Tổng thống Trump có thể đơn phương gia hạn thời gian tới 90 ngày.