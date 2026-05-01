Theo TASS, khi điều trần trước Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, ông Hurst nói về đề xuất ngân sách mới được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố cho năm tài chính sắp tới: "Đúng vậy. Không có khoản tài trợ nào cho Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine".

Cùng lúc, ông Hurst lưu ý, Lầu Năm Góc sẽ sớm bắt đầu dùng gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Ukraine đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt trước đó. "Các khoản tiền này đã được giải ngân trong thời gian gần đây. Một lần nữa, tôi tin rằng chúng tôi đã nhận được các khoản tiền vào tháng 3. Cần thời gian để tiền được chuyển cho Bộ Chiến tranh nhưng chúng sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Chúng tôi sẽ làm việc với tư lệnh EUCOM để đảm bảo sử dụng tiền một cách phù hợp nhất có thể".

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell viết trong một bài báo đăng trên tờ Washington Post ngày 29/4 rằng Bộ Chiến tranh Mỹ đang trì hoãn việc chuyển giao gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD đã được Quốc hội phê duyệt trước đó.

Theo ông McConnell, Bộ Chiến tranh cũng đã phớt lờ các yêu cầu liên quan từ các ủy ban Thượng viện có liên quan. Ông nói thêm, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách chính sách Elbridge Colby phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc giải ngân viện trợ.

Trước đó, hôm 29/4 Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vì ca ngợi việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận xét, lập trường như vậy có lợi cho Nga và làm suy yếu Mỹ.

Theo Kyiv Independent, phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Vance công khai bảo vệ quyết định của chính quyền Trump về việc ngừng chuyển giao vũ khí trực tiếp cho Kiev. "Đó là một trong những điều tôi tự hào nhất… chúng tôi đã nói với châu Âu rằng nếu các bạn muốn mua vũ khí, các bạn có thể, nhưng Mỹ sẽ không mua vũ khí và gửi chúng đến Ukraine nữa".