Video: Lữ đoàn số 414 Ukraine

Báo Kyiv Independent ngày 30/4 đưa tin Lữ đoàn số 414 của quân đội Ukraine hôm 29/4 đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào một bãi đậu trực thăng quân sự của Không quân Nga ở Voronezh. Khối thuốc nổ lắp trên các máy bay không người lái (UAV) cảm tử đã khiến cho 2 trực thăng quân sự Mi-17 và Mi-28 của Nga bị hư hại.

Trực thăng Mi-28 của Nga bị UAV tấn công. Ảnh: Lữ đoàn số 414 Ukraine

“Bãi đậu trực thăng trên nằm ở địa điểm cách tiền tuyến khoảng 150km... Cuộc tấn công do các phi công lái UAV thuộc các Lữ đoàn số 429 ‘Achilles’ và Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine thực hiện”, Lữ đoàn số 414 Ukraine cho hay.

Hiện quân Nga chưa bình luận về thông tin và đoạn video do Ukraine công bố.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, Mi-17 là phiên bản trực thăng cải tiến từ mẫu Mi-8 trước đó của tập đoàn trực thăng Kazan ở Liên Xô (nay là Nga). Khác với mẫu Mi-8 chỉ được trang bị 2 động cơ Isotov TV2-117A có công suất 1.100 Kilowatt/chiếc, Mi-17 được lắp 2 động cơ Isotov TV3-117VM với công suất lên tới 1.545 Kilowatt/chiếc.

Trong khi đó, Mi-28 là trực thăng chiến đấu được Nga thiết kế cho mục đích tấn công và không có chức năng vận tải giống như loại trực thăng đời trước Mi-24.

Trực thăng Mi-28. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Mi-28 được trang bị một pháo Shipunov 2A42 cỡ nòng 30mm với 250 viên đạn, 4 giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng không đối đất Ataka-V; tên lửa không đối không Igla-V; ụ phóng rocket S-13 cỡ 122mm hoặc 2 thùng súng máy UPK-23 tùy theo nhiệm vụ.