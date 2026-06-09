Lời tòa soạn Từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền Trung Quốc nhưng một số nữ quan chức đã sa ngã, dùng tiền bạc đổi lấy sắc dục hoặc dâng hiến nhan sắc để có được quyền lực. Những vụ án dưới đây hé lộ những góc tối trong đời sống của một bộ phận nữ quan chức biến chất ở “quốc gia tỷ dân”.

Dùng nhan sắc leo lên làm cán bộ thành phố

Theo trang Baijiahao Baidu, Liễu Hải Bình sinh năm 1976 trong một gia đình nông dân ở huyện Quán Đào thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Liễu xin làm nhân viên tạp vụ tại nhà khách Ủy ban huyện Liêu Thành (nay là thành phố Liêu Thành) ở tỉnh Sơn Đông.

Vào tháng 2/1994, Phó giám đốc Cục Công nghiệp điện tử tỉnh Sơn Đông là ông Đoàn Nghĩa Hòa được điều về Liêu Thành để đảm nhiệm chức Phó Bí thư huyện ủy tại đây. Do gia đình không cùng chuyển tới sống ở nơi công tác, nên chính quyền địa phương sắp xếp cho ông Đoàn một phòng nghỉ sang trọng trong nhà khách Ủy ban huyện Liêu Thành cũng là nơi Liễu đang làm việc.

Liễu Hải Bình thời trẻ. Ảnh: Baidu

Một lần tình cờ, Đoàn gặp được cô tạp vụ Liễu Hải Bình tại nhà khách. Mê đắm nhan sắc của Liễu, ông ta liền sử dụng tiền bạc để dụ dỗ người đẹp. Trước những lời dụ dỗ của vị lãnh đạo đầy quyền lực, Liễu chấp thuận làm người tình của Đoàn.

Tuy nhiên, việc Liễu có quan hệ tình cảm với Đoàn nhanh chóng bị các nhân viên trong nhà khách phát hiện. Để tránh mọi việc bung bét, Đoàn lập tức trở về thành phố Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông để ngụy tạo bản thân đã cắt đứt quan hệ với Liễu. Tuy nhiên, Đoàn lại âm thầm sắp xếp cho Liễu làm nhân viên một công ty điện tử ở huyện Liêu Thành.

Để có thể ngày ngày bên người tình trẻ đẹp, Đoàn đã dùng quyền lực để bổ nhiệm Liễu về làm việc tại một công ty thuộc Cục Công nghiệp điện tử ở thành phố Tế Nam và mua cho cô ta một căn hộ để làm nơi họ dan díu.

Nhằm che mắt dư luận về mối quan hệ ngoài luồng với ông Đoàn, Liễu đã kết hôn với một người đàn ông khác. Trước mặt chồng, Liễu luôn tạo dựng bản thân là một người vợ hiền, nhưng chỉ cần có thời gian là cô ta lại tìm tới Đoàn để "tòm tem". Người chồng đáng thương sau khi biết chuyện vợ mình có quan hệ bất chính với "sếp lớn" đã lập tức ly hôn Liễu.

Liễu Hải Bình và Đoàn Nghĩa Hòa. Ảnh: Baidu

Vào tháng 12/1997, Đoàn được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Thành ủy Tế Nam. Ông ta sau đó đưa Liễu vào bộ máy nhân sự của Sở Tài chính thành phố Tế Nam. Để chiều chuộng người tình, Đoàn mua nhà và xe hơi cho Liễu, đồng thời đón bố mẹ và chị em Liễu từ quê lên sống ở Tế Nam. Riêng với bố mẹ của Liễu, Đoàn sắp xếp cho hai người này các chức vụ nhàn hạ ở một số cơ quan công quyền.

Trong khoảng thời gian này, Liễu sinh hai người con và luôn khẳng định với Đoàn rằng đó là con của ông ta, đồng thời đòi ông phải bỏ vợ để cho mình một danh phận. Tuy nhiên, Đoàn khi đó đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tế Nam kiêm Đại biểu Quốc hội Trung Quốc, nên ông ta không chấp nhận yêu cầu của Liễu. Từ đó, quan hệ giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Bỏ mạng trong tay người tình

Dù không đồng ý lấy Liễu làm vợ nhưng vào năm 2006, Đoàn vẫn nâng đỡ cô ta lên làm cán bộ cấp cao tại Cục Tài nguyên đất đai Tế Nam để đền bù. Nhưng Liễu vẫn chưa thỏa mãn. Một lần nọ, Liễu hẹn gặp Đoàn và đòi ông này cưới mình nếu không sẽ tố cáo hành vi ngoại tình với chính quyền thành phố Tế Nam. Chính sự dọa nạt của Liễu đã khiến Đoàn nảy sinh ý định sát hại nhân tình.

Vào ngày 9/7/2007, Đoàn đã yêu cầu cháu họ là Trần Chí, Đội phó cảnh sát trị an thành phố Tế Nam gài bom vào xe hơi của Liễu. Vụ nổ do quả bom gây ra lập tức khiến Liễu thiệt mạng, đồng thời làm 2 người qua đường bị thương.

Hiện trường vụ nổ bom. Ảnh: Baidu/Sina

Các cơ quan an ninh Trung Quốc nhanh chóng vào cuộc và đúng một tuần sau đã bắt tạm giam Đoàn. Trước các điều tra viên, Đoàn khai ông chỉ coi mối quan hệ với Liễu là qua đường, nhưng người đàn bà tham lam trên không ngừng đòi ông ta phải bỏ vợ và dọa sẽ công bố mọi chuyện nếu không được đáp ứng yêu cầu.

Vào tháng 8/2007, Đoàn và các đồng phạm phải ra trước vành móng ngựa. Theo phán quyết của Tòa án thành phố Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông, Đoàn Nghĩa Hòa và đồng phạm Trần Chí bị kết án tử hình.