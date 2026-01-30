Theo trang Baijiahao Baidu, Vương Kiến Bình sinh năm 1953 trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp ở thành phố Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cha của ông ta là Vương Chấn Hải, một cựu chiến binh thời kỳ kháng Nhật. Cái tên “Kiến Bình” do ông Chấn Hải đặt cho con trai mang hàm ý kỳ vọng về việc xây dựng (kiến tạo) thời kỳ hòa bình.

Vương Kiến Bình khi đương chức. Ảnh: CCTV 13

Khi còn nhỏ, do chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện hào hùng trong thời kỳ kháng chiến của người cha nên Vương Kiến Bình ấp ủ ước mơ trở thành một quân nhân. Vào năm 1969, Vương nhập ngũ và được điều về Quân khu Thẩm Dương, đông bắc Trung Quốc.

Dường như được số phận ưu ái, sau khi nhập ngũ, Vương gặp thuận lợi cả về đường binh nghiệp lẫn hôn nhân. Khi đảm trách vai trò lãnh đạo trung đoàn pháo binh ở thành phố Cẩm Châu thuộc tỉnh Liêu Ninh, một chỉ huy cấp cao của Quân khu Thẩm Dương đã chú ý đến người lính trẻ “đầy triển vọng" này”. Về sau, Vương tình cờ gặp gỡ và kết hôn với con gái vị chỉ huy trên. Nhờ ảnh hưởng của bố vợ, con đường quan lộ của Vương sau này ngày một thăng tiến.

Từ thập niên 1970 đến năm 1994, Vương lần lượt kinh qua các chức vụ như phó chỉ huy và chỉ huy Lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân số 40. Trong khoảng thời gian từ năm 1994 - 1996, Vương được đề bạt làm chỉ huy Sư đoàn 120 thuộc Tập đoàn quân số 40 kiêm Tư lệnh sư đoàn số 120 của Cảnh sát vũ trang Trung Quốc.

Vương Kiến Bình (phải) gặp gỡ quan chức quân sự nước ngoài tháng 12/2015. Ảnh: China News

Vào năm 1996, Vương được điều đến Tây Tạng công tác. Trong thời gian này, Vương đã “thể hiện kỹ năng xuất sắc khi xử lý hiệu quả nhiều tình huống khẩn cấp”. Đến tháng 7/1997, Vương nhận quân hàm Thiếu tướng cảnh sát vũ trang. Từ năm 2000 - 2009, Vương lần lượt trải qua các vị trí Phó tham mưu trưởng và Tham mưu trưởng lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc. Đến tháng 7/2007, Vương được thăng quân hàm Trung tướng.

Trong 5 năm tiếp theo, Vương được đề bạt làm Tư lệnh cảnh sát vũ trang và thăng quân hàm Thượng tướng (tháng 7/2012). Trong giai đoạn 2014 - 2015, Vương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc kiêm Tổ trưởng tổ lãnh đạo giám sát huấn luyện quân sự toàn quân. Từ tháng 12/2015 cho đến lúc “ngã ngựa”, Vương giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Với sự nghiệp xán lạn như vậy, Vương đã mang về vinh quang cho gia đình cũng như người cha Vương Chấn Hải mà ông luôn thần tượng. Tuy nhiên, việc dung túng cho con trai "làm bậy" là nguyên nhân chính khiến Vương Kiến Bình vướng vòng lao lý.

Theo Baijiahao Baidu, khi còn là chỉ huy lực lượng cảnh sát vũ trang, Vương đã bao che cho con trai thành lập một công ty xây dựng và móc nối với một chỉ huy khác cùng ngành là Lưu Chiếm Kỳ để cùng làm ăn.

Lưu Chiếm Kỳ. Ảnh: Baike Baidu

Nhờ sự hỗ trợ từ hai quan chức cấp cao của cảnh sát vũ trang mà công ty xây dựng trên nhanh chóng giành được nhiều dự án quy mô lớn của quân đội Trung Quốc như đường cao tốc, cầu cảng… Tuy nhiên, chất lượng của những công trình này luôn bị đặt nghi vấn.

Vào năm 2015, Lưu Chiếm Kỳ bị cơ quan an ninh Trung Quốc bắt giữ. Để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, Lưu khai ra đồng phạm là con trai của Vương Kiến Bình. Từ manh mối trên, các điều tra viên phát hiện Vương liên quan đến sai phạm trong nhiều dự án của công ty xây dựng.

Trong một buổi họp báo cuối tháng 12/2016, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Vương Kiến Bình đang bị điều tra vì tình nghi nhận hối lộ, chính thức đặt dấu chấm hết cho đời binh nghiệp 47 năm lẫy lừng của Vương.