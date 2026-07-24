Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương khác trên cả nước.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định từ ngày 8-16/12/2025, Trương Kim Bốn (SN 1988, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã dùng thủ đoạn gian dối tạo lập fanpage Facebook có tên “Cánh Diều Ước Mơ”.

Đối tượng đã đăng tải hình ảnh và nội dung sai sự thật về các hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi tiền từ thiện chuyển vào tài khoản ngân hàng VIB mang tên NGO THANH TUNG để chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.

Trương Kim Bốn bị cáo buộc lập kênh fanpage "Cánh Diều Ước Mơ" để kêu gọi quyên góp từ thiện, sau đó chiếm đoạt. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Rất nhiều người hảo tâm vì tin tưởng đây là sự thật nên đã chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản này với số tiền từ 10.000-3.000.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến tất cả người dân trên cả nước nếu bị lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân).

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Thế Mạnh qua số điện thoại 0932.227.466 để được hướng dẫn khai báo và tiếp nhận theo quy định.