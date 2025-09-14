Sự thật về các khoản nợ của Vingroup

Vingroup khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng về việc 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn, trong đó có khoản nợ phải trả lên tới 800.000 tỷ đồng. Vậy thực hư khoản nợ này ra sao?

Trong số hơn 800.000 tỷ đồng nợ phải trả của Vingroup, có khoảng 110.000 tỷ đồng là tiền người mua trả trước (106.500 tỷ ngắn hạn, 3.300 tỷ dài hạn). Đây là khoản tiền người mua trả trước như trong các hợp đồng mua nhà/căn hộ hay đặt cọc mua xe...

Vingroup khẳng định tổng nợ vay của tập đoàn là 280.000 tỷ đồng, tương ứng hệ số vay trên vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 1,8 lần.

Đại gia bán xe ô tô Trung Quốc gặp khó, lỗ hơn 1.800 tỷ đồng

CTCP Tasco Auto - đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối ô tô lớn và cũng là đơn vị đang bán các dòng xe thương hiệu Geely và Lynk & Co (Trung Quốc) tại Việt Nam - vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 với các số liệu không mấy tích cực.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025, Tasco Auto ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ mức gần 7.500 tỷ đồng vào giữa năm 2024 xuống 6.830 tỷ đồng tính tới cuối tháng 6/2025. Lỗ lũy kế tăng từ hơn 1.455 tỷ đồng lên gần 1.824 tỷ đồng.

Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và thị trường chứng khoán.

Thanh tra hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vàng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình thị trường vàng thời gian qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra trong ngày 9/9 tiến hành thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng.

Thanh tra hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ảnh: HH

NHNN khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ ngày 9/9

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/9.

Theo đó, Việt Nam chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Cơ chế giá điện mới áp dụng từ 1/1/2026, dành cho khách hàng dùng nhiều điện

Liên quan đến giá điện hai thành phần, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết trước mắt áp dụng cho nhóm khách hàng có sản lượng sử dụng điện lớn, bắt đầu từ 1/1/2026.

Theo Cục Điện lực (Bộ Công Thương), giá điện hai thành phần là cơ cấu giá phải trả cho công suất đăng ký sử dụng và điện năng thực tế sử dụng. Đây là điểm khác biệt so với cơ chế giá hiện nay là giá bán theo một thành phần điện năng tiêu dùng, tức là tính theo lượng điện năng thực tế sử dụng.

Đưa khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN vào giá điện

Bộ Công Thương mới đây đề xuất 2 phương án đưa số lỗ 44.792 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào giá điện.

Bộ Công Thương đã có những lý giải về việc đưa khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN tính vào giá điện, đồng thời cho biết, nếu được bổ sung khoản lỗ vào giá, mặt bằng giá điện cuối năm gần như không thay đổi hoặc chỉ tăng 2-5%.

EVN đã đưa ra những thông tin chính thức về cơ cấu chi phí giá thành sản xuất điện và nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ hơn 44.000 tỷ đồng trong năm 2022-2023.

Chuyên gia Nguyễn Tiến Thoả nhận định, để một năm mới điều chỉnh một lần, tất cả các chi phí dồn nén lại đến khi chúng ta xả một lần là bung lên, tác động rất khủng khiếp.

Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt

EVN cho biết gần đây đã xảy ra tình trạng chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý. Do đó, EVN kiến nghị Bộ Công Thương bổ sung quy định xử phạt hành chính với các trường hợp vi phạm, tùy mức độ.

Chuyên gia cho rằng thông báo hoặc đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà là 'nghĩa vụ'. Thành công không nằm ở việc 'phạt', mà ở cách chúng ta tạo ra một quy trình đơn giản, thân thiện và khuyến khích người dân cùng đồng hành.

Tính thuế TNCN: Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu/tháng

Mặc dù có kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 20 triệu đồng/tháng, nhưng Bộ Tài chính đã trình phương án nâng lên mức 15,5 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Mức giảm trừ gia cảnh nâng lên cho người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng được đánh giá đã lạc hậu, nhất là khi phải chờ đến kỳ tính thuế năm 2026, tức đến năm 2027 mới quyết toán thuế.

Cơ quan của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu vá lỗ hổng, ngăn tấn công mạng

Trong báo cáo vừa gửi đến các tổ chức tín dụng, đơn vị trung gian thanh toán, tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng, Bảo hiểm tiền gửi, CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), Cục Công nghệ thông tin (NHNN) yêu cầu cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại CIC, NHNN khẳng định hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập; dịch vụ cung cấp cho khách hàng vẫn duy trì liên tục, an toàn và ổn định.