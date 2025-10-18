Theo tờ Korea JoongAng Daily, vào sáng 18/10 đã hạ cánh xuống, phi cơ chở 64 nghi phạm người Hàn Quốc là thành viên của các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động ở Campuchia, đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc.

Các nghi phạm bị cảnh sát Hàn Quốc áp giải ở sân bay Incheon sáng 18/10. Ảnh: Yonhap

Để đảm bảo việc di lý các nghi phạm thuận lợi, Hàn Quốc đã điều động 215 nhân viên an ninh, trong đó một số được trang bị súng, đến sân bay để hỗ trợ 200 cảnh sát làm nhiệm vụ.

Cảnh sát Hàn Quốc đã áp giải toàn bộ 64 đối tượng trên đi qua sảnh sân bay Incheon dưới sự chứng kiến của hàng trăm hành khách có mặt ở đó. Phần lớn các đối tượng đều là những thanh niên trẻ được đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang để che mặt, tay đeo còng tay để tránh có những hành động ngoài dự kiến.

Một số đối tượng có vẻ ngoài luộm thuộm với hình xăm rõ nét trên tay và chân. Cứ 2 cảnh sát được phân áp giải một đối tượng ra xe chuyên dụng.

Ảnh: Yonhap

Phóng viên tờ Korea JoongAng Daily sau đó xác nhận việc một số cá nhân đã có mặt tại sân bay Incheon để gặp gỡ nghi phạm. Một nghi phạm khi bị áp giải ra bãi đỗ xe đã ngoái đầu lại và hét lên với một thanh niên rằng: “Em đã gọi điện cho mẹ chưa? Anh xin lỗi”. Người thanh niên chỉ kịp kêu lên “Anh ơi!” và cố chạy theo, nhưng đã bị các nhân viên an ninh ngăn lại.

Sự xuất hiện của nhóm nghi phạm ở sân bay Incheon đã khiến nhiều hành khách có mặt tại đó không thoải mái. Một người dân có tên Hong bộc bạch: “Đó không phải là những kẻ đã gây tổn hại cho người dân Hàn Quốc sao? Tôi không hiểu tại sao những tội phạm đó lại được đối xử đặc biệt như vậy”.

Một hành khách khác tên Park nói, cảnh sát Hàn Quốc “cần điều tra kỹ và tịch thu toàn bộ số tiền là tang vật có được từ hành vi phạm tội”.

Ảnh: Yonhap

Ngay cả các chính trị gia ở Hàn Quốc cũng bày tỏ nhiều quan điểm trái ngược trước việc chính phủ nhanh chóng triệt phá các đường dây lừa đảo ở Campuchia và di lý hàng chục nghi phạm về nước. Phát ngôn viên của đảng Quyền lực Nhân dân Jo Yong-sul đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung vì đã đặt vấn đề di lý nghi phạm về nước lên trên việc giải cứu các nạn nhân.

Trong khi đó, Baek Seung-ah, phát ngôn viên của đảng Dân chủ Hàn Quốc khẳng định, đảng này hoan nghênh phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng của chính phủ cùng các cơ quan ngoại giao về việc áp giải nghi phạm về nước.

“Chúng ta cần tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các tội ác quốc tế nhằm vào công dân Hàn Quốc để làm sáng tỏ sự thật và trừng phạt nghiêm khắc những kẻ có liên quan… Không nên có xung đột chính trị trong việc bảo vệ tính mạng và sự an toàn cho công dân”, bà Baek nhấn mạnh.