Theo tờ Bangkok Post, chiến dịch giải cứu được tiến hành tại một khu nghỉ dưỡng vào ngày 17/10, sau khi nhiều báo cáo cho biết hơn chục công dân Thái Lan trong độ tuổi thiếu niên và trưởng thành đã bị lừa làm quản trị mạng cho các công ty ở Campuchia với mức lương tháng là 30.000 bath.

Toàn bộ 13 nạn nhân trong độ tuổi từ 16 – 33 bao gồm 9 người dưới 19 tuổi được giải cứu khi đang đứng chờ cùng 2 tài xế người Thái Lan trước khi khởi hành tới Campuchia bằng ô tô. Hiện 2 tài xế đã bị bắt giữ để thẩm vấn.

Thái Lan kịp thời giải cứu 13 công dân trước khi bị lừa đưa sang Campuchia. Ảnh: Cảnh sát tỉnh Chanthaburi

Trong tuyên bố hôm 18/10, cảnh sát tỉnh Chanthaburi cho rằng, các nạn nhân đã bị lừa để sang làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở Campuchia, cùng nguy cơ bị bóc lột và ép buộc tham gia những hoạt động phi pháp ở nước láng giềng.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng một tuần, các cơ quan chức năng Thái Lan kịp thời giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia làm việc. Trước đó, hôm 13/10, các binh sĩ Thái Lan đã kịp thời ngăn chặn 11 người dân nước này bị đưa qua biên giới tỉnh Sa Kaeo.