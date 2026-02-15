Các nghiên cứu đã chỉ ra thiết kế khí động học của các dòng xe hatchback nói riêng và dòng xe đuôi cụt nói chung như Crossover hay SUV khiến luồng gió sau khi lướt qua mui xe sẽ bị tách đột ngột ở đuôi, tạo ra vùng áp suất thấp hay còn gọi là vùng quẩn gió.

Chính điều này khiến cát bụi cũng như nước mưa bị cuốn và bám vào cửa kính sau của xe hatchback, Crossover hay SUV nhanh hơn, nhiều hơn so với xe sedan, từ đó gây cản trở tầm nhìn cho người lái. Đó là lý do tại sao các nhà sản xuất ô tô đã phải trang bị cần gạt mưa sau cho dòng xe đuôi cụt, để đảm bảo tầm nhìn cho người lái cũng như sự an toàn khi điều khiển xe trong thời tiết xấu.

Các mẫu xe điện giá rẻ có xu hướng bị cắt bỏ cần gạt mưa phía sau. Ảnh: Ngô Minh

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, chúng ta lại bắt gặp những chiếc xe điện mini giá rẻ như Wuling Bingo EV, Bestune Pony hay mẫu SUV điện mini VinFast VF 3 có phần kính chắn gió phía sau hoàn toàn vắng bóng cần gạt mưa. Nhiều người đặt câu hỏi việc "biến mất" của bộ phận này có gây ra những bất tiện và thiếu an toàn khi lái xe.

Vì sao các hãng xe điện vẫn mạnh tay loại bỏ gạt mưa sau?

Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi nằm ở bài toán tối ưu chi phí. Trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ giá rẻ, biên độ lợi nhuận thường rất mỏng. Việc cắt giảm chi phí sản xuất luôn được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, mỗi chi tiết bị cắt bỏ đều góp phần giữ giá bán ở mức dễ tiếp cận và cạnh tranh hơn.

Việc loại bỏ cần gạt mưa sau sẽ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể giúp giá bán cạnh tranh hơn, đặc biệt trong phân khúc xe giá re. Ảnh: Ngô Minh

Nhiều người thường nghĩ chi phí cho cần gạt mưa sau chỉ nằm ở chiếc cần gạt cao su. Thực tế, để vận hành một chiếc gạt mưa sau, nhà sản xuất phải trang bị cả một hệ thống phức tạp.

Hệ thống này bao gồm motor điện riêng trong cửa cốp, dây điện kéo dài từ khoang lái ra phía sau, cầu chì, rơ-le, bơm nước rửa kính, bình chứa nước lớn hơn, đường ống dẫn nước dài chạy dọc thân xe, vòi phun phía sau và cả công tắc điều khiển tích hợp trên cần gạt.

Nhân toàn bộ chi phí này với hàng trăm nghìn xe, số tiền tiết kiệm được đủ để quyết định sự sống còn của một mẫu xe giá rẻ. Bên cạnh yếu tố chi phí, tối đa hóa không gian nội thất cũng là vấn đề đau đầu.

Những mẫu xe điện mini vốn đã có kích thước rất khiêm tốn nên cửa cốp sau thường được làm mỏng để "nhường chỗ" cho khoang hành lý. Việc nhét thêm cụm motor gạt mưa vào bên trong vách cửa sẽ làm cửa cốp dày lên, chiếm dụng không gian vốn đã chật hẹp.

Không gian hành lý của những chiếc xe điện mini vô cùng khiêm tốn. Ảnh minh họa

Cuối cùng là câu chuyện định vị sản phẩm. Các nhà sản xuất định vị đây là dòng xe đô thị, chủ yếu di chuyển quãng ngắn với tốc độ thấp (dưới 50km/h). Ở dải tốc độ này, hiện tượng quẩn gió cuốn bụi bẩn ít nghiêm trọng hơn nhiều so với khi chạy trên cao tốc.

Vì vậy, các nhà sản xuất xe điện chấp nhận đánh đổi một phần tiện nghi để đổi lấy giá bán hấp dẫn, được xem là yếu tố then chốt với khách hàng phổ thông.

Người dùng nên làm gì khắc phục thiếu hụt này?

Để khắc phục hạn chế này, các chuyên gia ô tô khuyên người dùng xe điện mini nên áp dụng giải pháp thực tế nhất là phủ nano kính sau để tạo hiệu ứng “lá sen”, giúp nước mưa và bùn đất khó bám, giúp kính trong hơn đáng kể mà không cần gạt mưa.

Ngoài ra, việc tận dụng camera lùi hoặc lắp thêm camera hành trình phía sau cũng là giải pháp hỗ trợ quan sát hiệu quả thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào gương chiếu hậu trung tâm.

Tóm lại, việc thiếu vắng gạt mưa phía sau trên các dòng xe điện giá rẻ như VinFast VF 3 hay Wuling Bingo không phải lỗi thiết kế cẩu thả. Đó là sự "liệu cơm gắp mắm" có tính toán, nhằm giữ đúng tinh thần xe điện giá rẻ đơn giản, đủ dùng và dễ tiếp cận với số đông.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!