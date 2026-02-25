Theo thông tin từ Cục quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), tổng cộng 412.774 xe Ford Explorer 2017-2019 nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi xuất phát từ các thanh liên kết của hệ thống treo sau có nguy cơ bị gãy trong một số điều kiện tải trọng nhất định. Khi sự cố xảy ra, khả năng điều khiển hướng lái của xe bị suy giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ tai nạn, đặc biệt ở tốc độ cao.

Báo cáo triệu hồi xe của NHTSA cho biết, các xe Ford Explorer bị ảnh hưởng được trang bị khớp cầu trục chéo do hãng SAF sản xuất, kết hợp với thanh liên kết hệ thống treo sau. Tổ hợp linh kiện này được Ford đưa vào sản xuất từ ngày 16/5/2017 và ngừng sử dụng vào 3/3/2019.

Tổng cộng 412.774 xe Ford Explorer 2017-2019 bị triệu hồi do lỗi khiến xe mất lái. Ảnh: Ford

Trong một số trường hợp, khớp cầu trục chéo có thể bị kẹt. Khi đó, lực tác động bất thường sẽ làm cong thanh liên kết, lâu dần dẫn tới nứt hoặc gãy hoàn toàn. NHTSA cảnh báo, việc gãy thanh liên kết bánh sau có thể khiến bánh xe bị lệch góc, làm xe đột ngột đổi hướng, gây mất kiểm soát cho người lái.

NHTSA cho biết đã liên hệ với Ford vào ngày 13/1/2026 sau khi tiếp nhận 5 đơn khiếu nại của chủ xe SUV Explorer 2018, phản ánh tình trạng gãy thanh liên kết bánh sau, dẫn đến mất kiểm soát hướng lái khi đang di chuyển. Quá trình đánh giá nội bộ sau đó cho thấy, Ford đã ghi nhận 26 báo cáo tương tự liên quan đến lỗi này.

Hãng xe Mỹ xác nhận đã xảy ra hai vụ tai nạn có thể liên quan, trong đó các xe Explorer va chạm với lan can hoặc vật cản bên đường sau khi thanh liên kết bị gãy. Tuy nhiên, theo Ford, chưa ghi nhận trường hợp thương tích nào phát sinh từ sự cố này.

Chủ xe Explorer cần lưu ý điều gì?

Ford khuyến cáo, các chủ xe Explorer đời 2017-2019 cần đặc biệt chú ý nếu xe xuất hiện những dấu hiệu bất thường như bánh sau bị lệch, vô-lăng khó kiểm soát, xe có xu hướng chệch hướng hoặc phát ra tiếng kêu lạch cạch từ gầm xe. Dù vậy, hãng chưa ban hành khuyến cáo "không được lái xe", đồng nghĩa người dùng vẫn có thể sử dụng xe trong thời gian chờ sửa chữa.

Đáng chú ý, chỉ riêng trong năm 2025, Ford đã thu hồi gần 13 triệu xe, lập kỷ lục với 153 thông báo triệu hồi gửi tới người tiêu dùng. Dù con số này gây không ít lo ngại, ông Kumar Galhotra – lãnh đạo cấp cao của Ford cho rằng việc chủ động thu hồi phản ánh cách tiếp cận nghiêm túc hơn về chất lượng và an toàn.

Theo một số nguồn tin, Ford thậm chí còn thưởng lớn cho nhân viên nhờ các chỉ số chất lượng ban đầu được cải thiện, cho thấy hãng đang chấp nhận "đau một lần" để xử lý triệt để các vấn đề kỹ thuật tồn đọng.

Với người tiêu dùng, thông điệp rõ ràng là: nếu đang sở hữu Ford Explorer đời 2017–2019, đừng chủ quan. Việc đưa xe đi kiểm tra và khắc phục sớm không chỉ giúp tránh rủi ro tai nạn, mà còn đảm bảo chiếc SUV cỡ lớn này vận hành đúng với những gì người dùng kỳ vọng ở một thương hiệu lâu đời của Mỹ.

Theo NHTSA

