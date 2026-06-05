Hãng xe Nhật Bản vừa đưa ra quyết định triệu hồi xe quy mô lớn với tổng cộng 69.663 chiếc Forester trên toàn cầu, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 19/6/2025 đến 13/3/2026. Ngoài ra, còn có 4.007 xe Subaru Forester Hybrid, xuất xưởng từ ngày 20/2/2026 đến 17/5/2026.

Hơn 65.000 xe Subaru Forester bị triệu hồi do lỗi cửa sổ trời. Ảnh: Subaru

Trong thông báo chính thức, Subaru thừa nhận các mẫu xe bị ảnh hưởng có thể gặp tình trạng kính cửa sổ trời không được dán đúng kỹ thuật vào khung trượt trong quá trình sản xuất.

Cụ thể, lớp keo kết dính dùng để cố định tấm kính với khung trượt có khả năng đã không được sử dụng đúng quy trình tại nhà cung cấp. Theo thời gian, độ bám dính này suy giảm, khiến tấm kính cửa sổ trời có nguy cơ “bong ra trong quá trình sử dụng xe”.

Điều này đồng nghĩa với việc, trong kịch bản xấu nhất, cửa sổ trời có thể bật khỏi nóc xe khi xe đang chạy, biến một mẫu Crossover vốn được đánh giá cao về độ bền bỉ thành một chiếc xe mui trần bất đắc dĩ.

Nguy hiểm lớn nhất, theo Subaru, không chỉ nằm ở những người ngồi trong xe. Mối đe dọa thực sự là các phương tiện lưu thông phía sau, khi họ có thể bất ngờ đối mặt với mảnh kính lớn rơi xuống đường hoặc văng trong không trung, buộc phải đánh lái tránh né trong tích tắc.

Cuộc điều tra được Subaru khởi động từ tháng 2, sau khi hãng nhận được báo cáo về một chiếc Subaru Forester bị bung cửa sổ trời trong quá trình sử dụng. Quá trình rà soát nhanh chóng chỉ ra khả năng một nhà cung cấp đã sản xuất cụm cửa sổ trời mà không tuân thủ đầy đủ yêu cầu về chất kết dính, yếu tố then chốt để đảm bảo tấm kính được gắn chắc chắn vào khung trượt.

Đáng chú ý, dù đã có ba báo cáo kỹ thuật liên quan được gửi tới Subaru, hiện chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào xuất phát từ lỗi này. Tuy vậy, hãng vẫn quyết định hành động sớm nhằm loại bỏ rủi ro tiềm ẩn, thay vì chờ tới khi xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn.

Theo AutoBlog

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