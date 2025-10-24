Từ một tỉnh trung du giàu truyền thống lịch sử, Tuyên Quang đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập một số đơn vị hành chính có hiệu lực từ năm 2024 đã mở rộng địa giới TP. Tuyên Quang, nâng quy mô dân số và không gian phát triển đô thị. Cùng với đó, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành đô thị loại I trước năm 2030, trung tâm kinh tế - du lịch - dịch vụ của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đây không chỉ là sự điều chỉnh trên bản đồ hành chính, mà còn “kích hoạt” cho một chu kỳ phát triển mới với hàng loạt động lực chiến lược.

Theo báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh, GRDP Tuyên Quang tăng 7,12%, nằm trong nhóm 15 tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2024 - 2026 ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng, ưu tiên cho hạ tầng giao thông, chỉnh trang và mở rộng đô thị.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV nhận định: “Những địa phương có sự kết hợp giữa cải cách hành chính, đầu tư công và quy hoạch đô thị đồng bộ sẽ dẫn đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Tuyên Quang là một trong những ví dụ điển hình tiếp theo, tương tự như Thái Nguyên hay Bắc Giang trước đây.”

Tuyên Quang ban hành nhiều chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp, FDI, du lịch, dịch vụ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 12%/năm, vốn xã hội hóa đổ vào hạ tầng và bất động sản ngày càng tăng. Trong đó hệ thống hạ tầng được cho là cú hích phát triển như cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đã vận hành) kết nối thẳng với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các trung tâm kinh tế lớn. Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (đang triển khai) sẽ mở đường cho du lịch liên vùng. Đường ven sông Lô, cầu Tân Hà, cầu Bình Thuận mới… tạo trục phát triển đô thị mở rộng, bứt khỏi giới hạn đô thị cũ cùng quy hoạch đường vành đai, trục hành chính mới, khu trung tâm dịch vụ - thương mại cấp vùng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã từng đánh giá: “Hạ tầng đi trước một bước chính là lý do khiến giá trị bất động sản tại các đô thị trung du tăng 30-50% chỉ trong 3-5 năm. Tuyên Quang đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ này.”

Tuyên Quang sở hữu hệ thống giao thông hiện đại

Bên cạnh đó Tuyên Quang sở hữu hơn 650 di tích, nơi đây có hơn 22 dân tộc cùng sinh sống và Lễ hội Thành Tuyên - lễ hội Trung thu với 3 kỷ lục Guinness Việt Nam, tạo lợi thế văn hóa - du lịch hiếm có. Theo Quy hoạch du lịch tỉnh, Tuyên Quang đặt mục tiêu đón 5,5 triệu lượt khách vào năm 2030, gấp đôi so với 2023.

Du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh ven sông trở thành động lực thúc đẩy dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng. Sự tăng trưởng này kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú, thương mại, đô thị ven sông và shophouse dịch vụ, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư xã hội hóa.

Trong bối cảnh đó, khu vực ven sông Lô và trung tâm TP. Tuyên Quang mở rộng đang nổi lên như “lõi mới” dẫn dắt thị trường bất động sản. Nơi đây có vị trí đắc địa, vừa ven sông vừa gần trung tâm hành chính. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quỹ đất được quy hoạch bài bản và tạo kết nối mạnh mẽ giữa du lịch - thương mại - văn hóa.

Một trong những dự án bất động sản ven sông nổi bật là Khu đô thị An Tường Riverside. Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa ven sông Lô, sở hữu lợi thế “tam cận”: cận sông - cận trung tâm - cận giao thông huyết mạch, trở thành tâm điểm của đô thị mở rộng.

Với tầm nhìn kiến tạo “Biểu tượng sống Thành Tuyên”, Videc Group phát triển khu đô thị theo phong cách tân cổ điển kết hợp văn hóa bản địa, tạo nên chuẩn mực sống đẳng cấp nhưng gần gũi thiên nhiên. Dự án cung cấp những dòng sản phẩm chủ lực: Nhà phố Thời đại linh hoạt kinh doanh - an cư và liền kề, biệt thự ven sông biệt lập, đẳng cấp cùng với hệ tiện ích nổi bật như quảng trường Thời Đại, TTTM, trường mầm non, vườn thiền tĩnh tại, cảnh quan ven sông, … mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho cộng đồng tinh hoa.

Phối cảnh tổng thể dự án An Tường Riverside

Tuyên Quang đang bước vào giai đoạn “vàng” của quá trình đô thị hóa. Khi động lực sáp nhập địa giới, đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch và quy hoạch đồng bộ cùng hội tụ, nơi đây có cơ hội trỗi dậy trở thành cực tăng trưởng mới với tâm điểm là khu trung tâm mở rộng - lõi đô thị tương lai. Trong làn sóng đó, bất động sản ven sông trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều nhà đầu tư với nhiều lợi thế để dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.

Tìm hiểu thêm về dự án:

Hotline: 024 3577 4666

Email: info@videc.com.vn

Bích Đào