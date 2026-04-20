Video: CENTCOM

Trong thông cáo đưa ra hôm 19/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến hạm USS Spruance đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran khi con tàu trên “đang trong lộ trình hướng đến cảng của Iran và vi phạm lệnh phong tỏa hải quân”.

Thông cáo của CENTCOM có đoạn: “Sau khi thủy thủ đoàn của tàu Touska từ chối tuân theo những lời cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, chiến hạm USS Spruance đã yêu cầu thủy thủ đoàn trên tàu Iran sơ tán khỏi phòng máy. Sau đó, tàu khu trục tên lửa Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu hàng Iran bằng cách nã nhiều phát đạn từ khẩu pháo MK 45 trên USS Spruance vào phòng máy của tàu Touska”.

Pháo từ chiến hạm USS Spruance khai hỏa vào tàu chở hàng Touska. Ảnh: CENTCOM

Theo thông tin từ Hải quân Mỹ, USS Spruance là tàu khu trục tên lửa được đóng trong thập niên 2000 và chính thức đi vào biên chế quân đội từ năm 2011. Tàu dài khoảng 160m; sườn ngang 20m; mớn nước 10m và trọng tải tối đa hơn 9.200 tấn.

Để có thể di chuyển trên biển, tàu USS Spruance cần tới 4 động cơ tuabin khí General Electric LM2500-30. Vận tốc tàu có thể đạt 56 km/h (30 hải lý) với tầm hoạt động lên tới 8.100km.

Giống với nhiều chiến hạm khác thuộc lớp tàu Arleigh Burke, USS Spruance được lắp đặt nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN/SPY-1D trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 370km.

Tàu USS Spruance tham gia lệnh phong tỏa hải quân hôm 16/4. Ảnh: CENTCOM

Hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu USS Spruance khá đa dạng như 1 hệ thống Phalanx CIWS gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan dùng đạn cỡ 20mm cùng radar điều khiển hỏa lực, một hải pháo 127mm Mk 45, 2 pháo Mk38 cỡ nòng 25mm và 4 súng máy hạng nặng dùng đạn cỡ 12,7mm.

Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của tàu USS Spruance lại là hệ thống phóng Mark 41 có thể khai hỏa các tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt một sân đáp cho các trực thăng MH-60R.