Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) phóng tên lửa hỗ trợ chiến dịch chống Iran. Ảnh: Global Look Press

Theo các báo cáo truyền thông, loại tên lửa mới này liên quan tới ít nhất một vụ thương vong lớn khi Mỹ tấn công Iran, khiến 21 người thiệt mạng tại một trường học và nhà thi đấu thể thao ở thành phố Lamerd, miền nam Iran.

Trang Aviation Week dẫn lời ông Jimmy Arter, một quan chức quân sự tại căn cứ Fort Sill phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về hỏa lực như sau: "Chúng tôi đã bắn hết toàn bộ kho PrSM của mình ngay từ đầu cuộc xung đột và chúng tôi đã có thêm nhiều tên lửa được chuyển đến. Cuộc tấn công vào Iran đã chứng minh khả năng của loại tên lửa mới này và không cần thử nghiệm thêm nữa".

Một phát ngôn viên của lục quân Mỹ sau đó cho biết, trong kho dự trữ của quân đội nước này vẫn còn loại tên lửa trên. Lầu Năm Góc đã đặt hàng 130 quả trước năm tài chính 2024 và thêm 250 quả nữa vào năm 2025 nhưng vẫn chưa rõ có bao nhiêu đã được giao.

Tờ New York Times trích dẫn bằng chứng hình ảnh được các chuyên gia vũ khí kiểm tra cho hay, PrSM có khả năng được dùng trong cuộc tấn công Lamerd ngày 28/2. Do tên lửa này còn mới nên khó đánh giá vụ tấn công là cố ý hay xuất phát từ lỗi thiết kế của nó hoặc thông tin tình báo sai lệch.

Lầu Năm Góc phủ nhận sự liên quan, tuyên bố rằng họ không tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Lamerd vào ngày trên. Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) chỉ đích danh Tehran, cho rằng loại tên lửa nhìn thấy trong đoạn phim về vụ tấn công "phù hợp với kích thước và hình dáng của tên lửa hành trình Hoveyzeh của Iran".

Tuy nhiên, tuần trước, tờ NYT vẫn giữ nguyên đánh giá của mình và dẫn lời các chuyên gia cho rằng loại tên lửa này thiếu các đặc điểm chính thường thấy ở Hoveyzeh và trông giống như PrSM.

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới tầm trung trên do công ty Lockheed Martin phát triển, dự kiến ​​sẽ thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) đã lỗi thời. Loại vũ khí mới này chỉ mới hoàn thành giai đoạn nguyên mẫu vào năm ngoái và cuối cùng được đưa vào sử dụng mà không trải qua chu kỳ thử nghiệm đầy đủ.