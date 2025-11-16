Theo tờ The Nation, Viện Công nghệ quốc phòng Thái Lan (DTI) ngày 13/11 đã tổ chức lễ bàn giao các hệ thống vũ khí mới cho Lục quân Thái Lan. Phó Tham mưu trưởng Lục quân Anupap Sirimonthon là người đại diện quân đội Thái Lan tiếp nhận xe phóng tên lửa D11A và hệ thống tên lửa phóng loạt DTI-1G.

Đại tướng Naphon Sangsomwong, Giám đốc DTI nhấn mạnh cả hai loại vũ khí này đều được chính phủ Thái Lan định hướng sử dụng cho mục đích phòng vệ. "Dù sở hữu hỏa lực mạnh, nhưng nhiệm vụ chính của các hệ thống này là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia", ông Naphon cho biết.

Khi được hỏi về khả năng triển khai D11A và DTI-1G cho các hoạt động liên quan đến biên giới, ông Naphon nói vấn đề này thuộc về thẩm quyền của Lục quân Thái Lan.

Hệ thống tên lửa DTI-1G mà quân đội Thái Lan vừa tiếp nhận. Ảnh: The Nation

Theo tờ The Nation, DTI-1G là hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt (MLRS) do Thái Lan sản xuất theo công nghệ chuyển giao từ Trung Quốc. DTI-1G có tầm bắn 150km, sử dụng cơ chế dẫn đường GPS/INS với độ chính xác cao. Mỗi xe phóng có thể mang 4 tên lửa, khai hỏa liên tiếp với chu kỳ 10 giây.

D11A là xe phóng tên lửa đa năng, do DTI hợp tác sản xuất với tập đoàn Elbit Systems của Israel. Hệ thống này có thể phóng nhiều loại tên lửa với nhiều kích cỡ và tầm bắn khác nhau, tùy theo nhiệm vụ. Tầm tấn công hiệu quả của D11A là từ 40 - 300km. Ngoài vai trò tấn công, xe phóng tên lửa này còn có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát khi cần thiết.

Giới quan sát nhận định, hiệu suất của hệ thống D11A tương đương với hệ thống tên lửa Grad của Nga.