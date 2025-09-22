Tờ The Nation ngày 22/9 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã lên tiếng về khả năng mở cửa biên giới với Campuchia trong chuyến thăm tỉnh Si Sa Ket.

"Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động biên giới, chủ quyền và bảo vệ lãnh thổ hoàn toàn thuộc thẩm quyền của quân đội. Chính phủ sẽ ủng hộ mọi quyết định và đánh giá của họ", ông Anutin cho biết.

Cũng theo Thủ tướng Thái Lan, ông vẫn ưu tiên giải quyết các bất đồng bằng phương pháp ngoại giao, nhưng sẽ chỉ đàm phán nếu Campuchia "ngừng khiêu khích" và chấp nhận các điều kiện do Bangkok đưa ra.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: The Nation

Cùng ngày, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan tiết lộ, Campuchia vẫn chưa có động thái rút quân và vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới Thái Lan, dù hai bên đã đạt được thỏa thuận về vấn đề này trong cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC).

Bên cạnh đó, ông Boosin cũng cáo buộc Campuchia đang có những động thái mang tính khiêu khích ở biên giới, bao gồm cho máy bay không người lái (UAV) xâm phạm lãnh thổ Thái Lan và rải mìn sát thương.

Ngược lại, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 21/9 đã lên án việc Thái Lan áp dụng luật pháp trong nước với các công dân Campuchia đang sinh sống tại tỉnh Banteay Meanchey. Phnom Penh nhấn mạnh, hành động của Bangkok đã vi phạm các cam kết của ASEAN.

Trước đó, Campuchia cũng cáo buộc binh lính Thái Lan tiếp tục vi phạm chủ quyền của nước này khi xâm nhập vào các ngôi làng ở O'Chrov.