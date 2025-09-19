Theo tờ Bangkok Post, thỏa thuận mới sửa đổi đã được nội các Thái Lan thông qua vào ngày 5/8 và được ký kết tại trụ sở của Tập đoàn Quốc tế dịch vụ ngoài khơi và đóng tàu Trung Quốc (CSOC) ở Bắc Kinh hôm 16/9. Tuy nhiên, tới ngày 18/9, thông tin chính thức mới được công bố trên trang Facebook của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Tham gia lễ ký kết, đại diện Thái Lan có Đô đốc Jirapol Wongwit, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, và phía Trung Quốc là Phó chủ tịch điều hành CSOC Liu Song.

Tàu ngầm Chang Cheng được sử dụng trong cuộc tập trận chung của Thái Lan và Trung Quốc hồi năm 2023. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Đô đốc Jirapol cho biết, hợp đồng mới cho phép Trung Quốc đóng các tàu ngầm S26T lớp Yuan mà Hải quân Thái Lan đặt hàng với những thay đổi đáng kể. Trong đó, thay đổi quan trọng nhất là thay thế động cơ diesel MTU396 do Đức sản xuất bằng động cơ diesel CHD620 của Trung Quốc. Nguyên nhân là do động cơ MTU396 không thể xuất khẩu vì những giới hạn được thiết lập vào năm 2021.

Ngoài ra, bản hợp đồng mới cho phép kéo dài thời hạn đóng các tàu ngầm thêm 1.217 ngày, tức khoảng 40 tháng so với kế hoạch ban đầu. Hoạt động chuyển giao tàu ngầm đầu tiên được lên lịch vào cuối năm 2028.

Trước đó, Thái Lan và Trung Quốc đã ký hợp đồng mua bán tàu ngầm liên chính phủ vào năm 2017 với tổng giá trị là 13,5 tỷ baht (hơn 424 triệu USD).