Theo tờ Khmer Times, Bộ Quốc phòng Campuchia sáng 27/9 đã cáo buộc binh lính Thái Lan dùng súng cối và súng trường để bắn về phía binh lính nước này ở khu vực An Ses.

"Lực lượng Thái Lan đã khai hỏa vào các vị trí quân sự của Campuchia vào hồi 11h52. Tuy vậy, chúng tôi đã thể hiện sự kiềm chế tối đa và không đáp trả. Campuchia cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn, tăng cường hợp tác và tìm kiếm các biện pháp thực tiễn nhằm thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia", bà Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.

Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định sẽ nỗ lực để đưa tình hình biên giới trở lại ổn định, đồng thời kêu gọi Thái Lan "tôn trọng và nghiêm túc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn".

Vị trí xảy ra đụng độ giữa binh lính Thái Lan và Campuchia. Ảnh: The Nation

Cùng ngày, tờ The Nation của Thái Lan thông báo rằng quân đội nước này đã nhanh chóng bác bỏ thông tin của Phnom Penh, nhấn mạnh về việc Campuchia là bên nổ súng trước.

"Từ 12h-12h30, chúng tôi đã ghi nhận những báo cáo về việc binh lính Campuchia sử dụng súng trường và súng phóng lựu nhắm vào các vị trí của Thái Lan ở Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani. Việc sử dụng hỏa lực giữa ban ngày không mang tính chiến thuật, mà là hành động cố ý kích động Thái Lan phản công", ông Winthai Suvaree, phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan nói.

Hiện cả Thái Lan và Campuchia đều chưa đưa ra báo cáo thương vong liên quan tới vụ việc.