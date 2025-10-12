Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển Caribe, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố "xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy, và căng thẳng với Venezuela vẫn tiếp tục leo thang.

Theo đó, nhiều tàu chiến và máy bay Mỹ đã được điều động đến vùng biển quốc tế gần Venezuela. Tính đến ngày 3/10, các lực lượng Mỹ đã không kích 4 tàu bị cáo buộc buôn ma túy ở ngoài khơi Venezuela.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, hơn 10% tổng số tài sản của Hải quân Mỹ được triển khai tới vùng biển Caribe, nơi chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ. Đây là mức độ tập trung chưa từng thấy kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Khu trục hạm USS Jason Dunham. Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Jason Dunham

Chia sẻ với tờ Business Insider, một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận USS Jason Dunham (DDG-109), tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, đã có mặt tại vùng biển Caribe tính đến ngày 7/10.

Con tàu dài khoảng 156m, trọng tải 9.500 tấn, và được hạ thủy vào năm 2009. Nó được trang bị một khẩu pháo hải quân, các ống phóng tên lửa có khả năng mang tên lửa chống hạm và phòng không, ống phóng ngư lôi, hệ thống vũ khí tầm gần và nhiều hệ thống phòng thủ khác. Con tàu có thể mang theo một trực thăng.

Sau gần 9 tháng triển khai tại Biển Đỏ và Địa Trung Hải, con tàu đã trở về cảng nhà Mayport ở bang Florida vào ngày 8/6.

Hôm 27/8, tờ Washington Post đưa tin tàu khu trục USS Jason Dunham đã ở mặt ở vùng biển đông Caribe.

Một tuần sau, 2 chiến đấu cơ F-16 của Venezuela đã thực hiện chuyến bay ngang qua tàu USS Jason Dunham nhằm "biểu dương sức mạnh" trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gravely. Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Gravely

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gravely (DDG-107) cũng đã hoạt động ở vùng biển Caribe tính đến ngày 7/10.

Trước đó, tàu USS Gravely đã tham gia chiến đấu tích cực trong 9 tháng xung đột với nhóm vũ trang Houthi ở Biển Đỏ.

Tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp USS Iwo Jima. Ảnh: Seaforces Online

USS Iwo Jima

Tàu USS Iwo Jima (LHD-7) là tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp do Ingalls chế tạo. Con tàu có sàn đáp trực thăng, và đóng vai trò là soái hạm của Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ Iwo Jima.

Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Iwo Jima gồm 2 tàu vận tải hỗ trợ USS San Antonio và USS Fort Lauderdale. Tổng cộng, chúng có thể chở tới 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ.

Hôm 29/9, các bức ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy tàu USS Iwo Jima chở theo máy bay vận tải MV-22B Osprey, và chiến đấu cơ AV-8B Harrier II.

Tàu vận tải hỗ trợ USS San Antonio. Ảnh: Seaforces Online

USS San Antonio

Tàu vận tải hỗ trợ USS San Antonio (LPD-17) do Northrop Grumman Ship Systems chế tạo tại xưởng đóng tàu Ingalls. Nó đã được đưa vào hoạt động từ năm 2006, và trang bị một số tính năng tàng hình. Con tàu có thể chở hơn 300 thủy thủ và 600 binh sĩ.

Tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale. Ảnh: Seaforces Online

USS Fort Lauderdale

USS Fort Lauderdale (LPD-28) là tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio do Ingalls chế tạo, có khả năng hỗ trợ các hoạt động đổ bộ, cùng nhiều chức năng khác.

Giống như tàu USS San Antonio, USS Fort Lauderdale có thể phóng tàu đệm khí để hỗ trợ các hoạt động đổ bộ.

Tàu tác chiến ven bờ USS Minneapolis-St. Paul. Ảnh: Lockheed Martin

USS Minneapolis-St. Paul

USS Minneapolis-St. Paul là tàu tác chiến ven bờ lớp Freedom do Lockheed Martin thiết kế, và được đóng tại xưởng đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở Wisconsin.

Vào tháng 3, Hải quân Mỹ công bố lần triển khai đầu tiên của tàu USS Minneapolis-St. Paul, khi nó di chuyển từ cảng nhà Mayport, Florida, đến vùng biển Caribe để hỗ trợ các hoạt động của Hạm đội 4.

Con tàu đi cùng với các máy bay Valkyrie cùng trực thăng MH-60R Seahawk đóng vai trò là "đôi mắt trên bầu trời của tàu chiến".

Hôm 13/5, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã công bố "lần ngăn chặn thành công thứ 3" của con tàu trong hoạt động nhắm vào các vụ buôn lậu ma túy bị nghi ngờ ở biển Caribe.

Tàu tuần dương USS Lake Erie. Ảnh: Seaforces Online

USS Lake Erie

Tàu USS Lake Erie (CG-70) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga do Bath Iron Works chế tạo, đã trở về San Diego sau đợt triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào tháng 1.

Hôm 27/8, tờ Washington Post đưa tin tàu tuần dương USS Lake Erie đang ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Mexico. Song đến ngày 30/8, con tàu đã băng qua kênh đào Panama, và tiến vào vùng biển Caribe.

Khu trục hạm USS Sampson. Ảnh: Hải quân Mỹ

USS Sampson

Vào ngày 3/6, tàu USS Sampson (DDG-102) đã được triển khai đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Bắc của Mỹ.

Đến ngày 26/6, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke này đã cùng với Lực lượng Tuần duyên Mỹ chặn đứng một hoạt động buôn bán ma túy bị tình nghi ở Đông Thái Bình Dương.

Tới ngày 27/8, tờ Washington Post đưa tin tàu USS Sampson đang ở Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Panama. Sau đó, một quan chức Hải quân Mỹ cho biết con tàu đã rời khỏi vùng biển Caribe, và được thay thế bằng tàu USS Stockdale.

Tàu khu trục USS Stockdale. Ảnh: Seaforces Online

USS Stockdale

Khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stockdale (DDG-106) đã được triển khai đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Bắc của Mỹ vào ngày 11/4.

Một số hãng tin mô tả USS Stockdale là tàu hải quân được thử nghiệm chiến đấu nhiều nhất sau chiến tranh, khi nó tham gia vào cuộc xung đột với nhóm Houthi. Đây là cuộc xung đột hải quân lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt kể từ Thế chiến thứ Hai.

Vào tháng 9, USNI News đưa tin tàu khu trục đang hoạt động ở Đông Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ. Đến ngày 23/9, con tàu đã đi qua kênh đào Panama và đang hoạt động ở vùng biển Caribe. Một quan chức Hải quân Mỹ xác nhận con tàu đã hoạt động trong khu vực này tính đến ngày 7/10.

Tàu MV Ocean Trader. Ảnh: Task & Purpose

MV Ocean Trader

Thường được gọi là "tàu ma" do không có dấu hiệu hải quân, hoặc dấu vết công khai, MV Ocean Trader được thiết kế để hoạt động hỗ trợ các hoạt động bí mật của Mỹ.

Con tàu trở thành doanh trại và trung tâm chỉ huy cho lực lượng đặc nhiệm, cũng như căn cứ trực thăng. Nó được mô tả là tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt.

Hôm 25/9, Task & Purpose đưa tin con tàu trông giống như tàu chở hàng thương mại đang hoạt động ở vùng biển Caribe.