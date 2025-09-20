Theo nhận định của các chuyên gia thuộc chuyên trang quân sự Army Recognition, quyết định bỏ qua Patriot và chọn mua SAMP/T vào cuối tuần trước đã đánh dấu một trong những lựa chọn mua sắm vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử quốc phòng hiện đại của Đan Mạch. Động thái cũng báo hiệu sự tự chủ chiến lược về mảng phòng không và phòng thủ tên lửa ở một số quốc gia châu Âu.

Hệ thống SAMP/T. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp/Defence-industry.eu

Việc Đan Mạch chọn mua hệ thống tên lửa SAMP/T cũng dẫn đến tổn thất lớn với các tập đoàn quốc phòng Mỹ. Bởi nếu ký được hợp đồng bán các tổ hợp Patriot cho Copenhagen, những công ty này sẽ bỏ túi khoảng 8,5 tỷ USD.

Qúa trình phát triển của hệ thống SAMP/T

Theo thông tin do trang Missile Defense Advocacy cung cấp, ý tưởng về một hệ thống phòng không do các tập đoàn quốc phòng châu Âu sản xuất với mục đích "làm đối trọng với hệ thống Patriot của Mỹ" đã nhen nhóm trong thập niên 1990.

Tập đoàn sản xuất tên lửa Eurosam GIE có trụ sở ở Paris, Pháp, liên doanh giữa các công ty MBDA Italia, MBDA Pháp và Thales, vào năm 1997 đã bắt tay vào quá trình thiết kế, nghiên cứu và phát triển hệ thống phòng không mới.

Đến năm 2008, hệ thống phòng không mới với tên gọi SAMP/T đã được quân đội Pháp và Italia cho tham gia vào một số bài bắn thử nghiệm. Nhờ đạt kết quả mỹ mãn nên vào năm 2010, SAMP/T chính thức được đưa vào biên chế phục vụ các lực lượng vũ trang Pháp.

Cận cảnh bệ phóng của hệ thống SAMP/T. Ảnh: MBDA

Số liệu kỹ thuật

Theo trang Army Recognition, SAMP/T gồm 2 thành phần chính là xe phóng và tên lửa. Phương tiện được sử dụng làm xe phóng cho hệ thống phòng không này là xe tải do các hãng xe Renault (Pháp) hoặc Astra Veicoli (Italia) sản xuất, tùy theo cấu hình được quốc gia đặt mua lựa chọn.

Hệ thống SAMP/T sử dụng 2 loại tên lửa chính là Aster 15 và Aster 30, với tầm bắn xa nhất lần lượt là 30km và 120km, có thể tấn công các mục tiêu từ tên lửa cho đến tiêm kích.

Số liệu về các tên lửa Aster 15 và Aster 30. Nguồn: Army Recognition/Missile Defense Advocacy

Hệ thống SAMP/T sử dụng loại radar Arabel có thể theo dấu cùng lúc 100 mục tiêu, ở khoảng cách lên tới 100km.

Lịch sử tác chiến

Chính quyền 2 nước Pháp và Italia đã gửi viện trợ cho quân đội Ukraine một số hệ thống SAMP/T vào năm 2023. Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat từng tiết lộ, vào tháng 3/2025, các đơn vị phòng không của nước này đã sử dụng SAMP/T để bắn hạ một tiêm kích Sukhoi của Nga.