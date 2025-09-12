Vận chuyển vũ khí. Ảnh: Không quân Mỹ.

Theo báo Copenhagen Post, Bộ trưởng Poulsen hôm nay (12/9) cho biết, quyết định trên được đưa ra do tình hình an ninh đầy thách thức và đó là một bước nhảy vọt trong khả năng tự vệ của Đan Mạch.

Các hệ thống phòng không tầm trung trung và tầm xa đặt trên mặt đất sẽ do 4 nhà sản xuất châu Âu cung cấp. Trong đó, Đan Mạch mua hệ thống phòng không tầm xa SAMP/T do công ty Eurosam sản xuất và hệ thống phòng không tầm trung do Na Uy, Đức hoặc Pháp chế tạo.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Ba Lan bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) Nga xâm nhập không phận nước này với sự yểm trợ từ các máy bay thuộc các nước đồng minh NATO hôm 10/9.

Trang Eurativ dẫn lời Per Pugholm Olsen, người đứng đầu tổ chức hậu cần và mua sắm quốc phòng Đan Mạch, tiết lộ các hệ thống vũ khí của châu Âu có thể được chuyển giao nhanh hơn và rẻ hơn so với hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Poulsen nói: "Chúng tôi đã chứng kiến UAV của Nga xâm phạm không phận Ba Lan... Đây là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh chiến đấu". Quan chức này nói thêm: "Kinh nghiệm từ Ukraine cho thấy, phòng không mặt đất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công từ trên không của Nga".

Các đảng phái chính trị ở Đan Mạch, từ cánh tả cấp tiến tới đảng Nhân dân theo chủ nghĩa dân tộc, đều hoan nghênh việc mua sắm trên của chính phủ. Hệ thống phòng không mặt đất đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong năm nay và các thiết bị còn lại sẽ dần được đưa vào sử dụng.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hồi tháng 2 đã ra lệnh cho quân đội "mua sắm trang thiết bị" để đề phòng khả năng Nga có hành động quân sự ở châu Âu trong tương lai.