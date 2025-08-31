Theo Turkiye Today, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 28/8 đã chính thức giới thiệu hệ thống phòng không đa nền tảng mới của Thổ Nhĩ Kỳ mang tên "Vòm Thép".

"Hôm nay, quân đội đã tiếp nhận hệ thống 'Vòm Thép', được cấu thành từ 47 tổ hợp phòng không trị giá 460 triệu USD. Hệ thống này sẽ đem lại bước ngoặt cho năng lực phòng thủ của chúng ta", ông Erdogan cho biết.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, những xung đột gần đây trên thế giới cho thấy tầm quan trọng của việc sở hữu những thiết bị có khả năng ngăn chặn các nguy cơ từ trên không.

"Việc tự phát triển hệ thống radar và phòng không của riêng mình là cách duy nhất để tự tin tiến về phía trước. Với 'Vòm Thép', Thổ Nhĩ Kỳ đã ở một đẳng cấp khác về năng lực phòng thủ", ông Erdogan nói thêm.

Sơ đồ triển khai hệ thống phòng không "Vòm Thép" của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: ASELSAN

Truyền thông địa phương tiết lộ, Vòm Thép là một hệ thống phòng không gồm nhiều bệ phóng và radar được liên kết chặt chẽ với nhau, cho phép khai hỏa đồng loạt vào mục tiêu, bất kể chúng do đơn vị nào phát hiện. Mục tiêu của hệ thống là tạo ra khả năng phòng thủ đa tầng, bao phủ từ tầm rất thấp đến tầm cao.

Hệ thống Vòm Thép sẽ sử dụng các loại tổ hợp đánh chặn nội địa như HISAR (tầm ngắn đến tầm trung) và SIPER (tầm xa), đi kèm hệ thống radar và tác chiến điện tử được sản xuất trong nước. Nếu cần thiết, Vòm Thép có thể được kết nối với cả máy bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái (USV).

Lấy kinh nghiệm thực tiễn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, nơi các tổ hợp phòng không đơn lẻ dễ dàng bị vô hiệu hóa, Vòm Thép tập trung vào việc liên kết và đồng bộ dữ liệu. Hạt nhân chính cho chiến thuật này là hệ thống tác chiến điện tử T-Link, một thiết bị đầu - cuối cho phép điều khiển toàn bộ các loại vũ khí mà Ankara sở hữu, đồng thời chia sẻ thông tin thời gian thực ở tốc độ cao.

Ở thời điểm hiện tại, Vòm Thép chưa thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do chi phí quá cao, nhưng đó là mục tiêu Ankara đang hướng tới.