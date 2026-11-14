Sức mạnh hủy diệt từ siêu tên lửa SUPER ICE hành trình tầm xa của Israel: Đầu đạn nặng gần nửa tấn, công nghệ tàng hình, bay bám địa hình, dẫn đường độc lập GPS, đánh bại mọi hệ thống phòng không!

Thông số kỹ thuật và sức công phá vượt trội của tên lửa SUPER ICE

Rafael vừa công bố tên lửa SUPER ICE hành trình tầm xa mới với đầu đạn nặng gấp 4 lần tiền nhiệm, bay thấp theo địa hình, dẫn đường quang học độc lập GPS và phóng từ máy bay, tàu chiến hay bệ phóng mặt đất. Đây là bước tiến quan trọng trong dòng vũ khí chính xác của Israel.

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Trong bối cảnh cạnh tranh vũ khí chính xác tầm xa ngày càng gay gắt, Rafael Advanced Defense Systems của Israel đã chính thức giới thiệu tên lửa SUPER ICE hành trình thế hệ mới được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược giá trị cao từ khoảng cách an toàn.

Tên lửa này kế thừa và mở rộng đáng kể nền tảng công nghệ của dòng tên lửa ICE BREAKER trước đó, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ về sức công phá, tầm hoạt động và tính linh hoạt triển khai.

Điểm nổi bật nhất của tên lửa SUPER ICE là đầu đạn nặng 454 kg (1.000 pound), tương thích với loại bom MK83 của Mỹ.

Tên lửa SUPER ICE Israel ‘siêu hạng’ đầu đạn 454kg, đa nền tảng và khả năng xuyên thủng phòng không. Ảnh: Rafael

Khả năng đa nền tảng và đặc tính bay tàng hình của tên lửa SUPER ICE

So với đầu đạn khoảng 113,4 kg (250 pound) của ICE BREAKER, đây là mức tăng gấp bốn lần về khối lượng thuốc nổ.

Đầu đạn đa năng này được trang bị ngòi nổ lập trình được, cho phép lựa chọn góc va đập và hướng tấn công, nhằm tối ưu hiệu quả phá hủy đối với các mục tiêu kiên cố như công sự, hầm chứa, hệ thống phòng không hoặc tàu chiến lớn, đồng thời hạn chế thiệt hại phụ.

Khả năng này biến tên lửa SUPER ICE thành vũ khí thích hợp cho các nhiệm vụ sâu trong lãnh thổ đối phương, nơi cần sức công phá lớn hơn để vô hiệu hóa hạ tầng quan trọng.

Về nền tảng và khả năng triển khai, tên lửa SUPER ICE được thiết kế đa nhiệm hoàn toàn. Tên lửa có thể phóng từ máy bay chiến đấu (bao gồm cả các nền tảng như F-35, F-16, F-15), từ bệ phóng mặt đất hoặc từ tàu chiến.

Tên lửa Super Ice hành trình tầm xa của Israel. Ảnh: Rafael

Việc chia sẻ hệ thống phóng, phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ và chuỗi hậu cần với các thành viên khác trong họ ICE BREAKER và SEA BREAKER, giúp giảm chi phí tích hợp và rút ngắn thời gian đưa vào biên chế.

Tính linh hoạt này cho phép lực lượng sử dụng tận dụng tối đa các nền tảng sẵn có, mà không cần thay đổi lớn về cấu trúc khí tài.

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Về đặc tính bay và khả năng sống sót, tên lửa SUPER ICE bay ở tốc độ cận âm cao, duy trì độ cao rất thấp và bay theo địa hình (terrain-following) trong phần lớn hành trình.

Đặc điểm này kết hợp với công nghệ giảm quan sát (Very Low Observable) giúp giảm đáng kể xác suất bị radar đối phương phát hiện từ xa.

Tên lửa SUPER ICE tầm xa của Israel. Ảnh: rafael.co.il

Hệ thống dẫn đường hoạt động hoàn toàn độc lập với tín hiệu vệ tinh GNSS, sử dụng dẫn đường quang học-điện tử tiên tiến dựa trên công nghệ so khớp hình ảnh (image-matching) và nhận dạng mục tiêu tự động.

Nhờ đó, tên lửa SUPER ICE vẫn duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị nhiễu sóng điện tử mạnh hoặc bị từ chối GPS.

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Ngoài chế độ tự động hoàn toàn, hệ thống còn hỗ trợ tùy chọn có người giám sát trong vòng (man-in-the-loop) khi nhiệm vụ yêu cầu kiểm soát bổ sung.

Tầm bay/bắn chính xác của tên lửa SUPER ICE chưa được Rafael công bố công khai, nhưng các nguồn thông tin thống nhất khẳng định nó vượt đáng kể so với khoảng 300 km của ICE BREAKER.

Tên lửa Super Ice hành trình mới của tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems. Nguồn ảnh: RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS

Tên lửa được định vị là vũ khí tấn công chiến lược tầm xa (stand-off/BLOS), có khả năng vô hiệu hóa cả các hệ thống phòng không hiện đại trước khi chúng kịp phản ứng hiệu quả.

Khả năng hoạt động mọi điều kiện thời tiết và khả năng chống chịu nhiễu điện tử càng củng cố vai trò của nó trong các kịch bản xung đột hiện đại, nơi đối phương thường triển khai các biện pháp bảo vệ phức tạp.

Tên lửa SUPER ICE không phải là một bước nhảy vọt hoàn toàn mới về nguyên lý, mà là sự mở rộng logic và thực dụng từ nền tảng ICE BREAKER đã được chứng minh.

Việc tăng mạnh khối lượng đầu đạn, mở rộng khả năng đa nền tảng và duy trì các ưu điểm về độ chính xác, tính tàng hình và độc lập dẫn đường cho thấy Rafael đang hướng tới việc cung cấp một giải pháp tấn công sâu có sức công phá lớn hơn, linh hoạt hơn và khó bị đánh chặn hơn.

Trong môi trường an ninh khu vực và toàn cầu hiện nay, những đặc điểm này khiến tên lửa SUPER ICE trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong danh mục vũ khí hành trình chính xác tầm xa.

(Theo rafael.co.il, navalnews.com, breakingdefense.com, navaltoday.com, jpost.com, en.globes.co.il, israeldefense.co.il, army-technology.com)



