Sức mạnh đột phá từ thiết kế số hóa, khả năng tàng hình và vũ khí hủy diệt độc quyền trên Su-57E vừa chính thức lộ diện, thách thức mọi giới hạn phòng thủ.

Công nghệ và tiềm năng hiện đại hóa của SU-57E

Su-57E thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế số hóa hiện đại, vật liệu composite, hệ thống cảm biến tiên tiến và kho vũ khí đa dạng được tối ưu cho cả không chiến và tấn công mặt đất.

Trong bối cảnh cạnh tranh không quân ngày càng gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, phiên bản xuất khẩu Su-57E của Nga nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý cho các quốc gia tìm kiếm tiêm kích thế hệ năm đa năng.

Do Cục thiết kế Sukhoi thuộc Tập đoàn Hàng không Thống nhất (UAC) phát triển, Su-57E kế thừa nền tảng của Su-57 đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, kết hợp khả năng tàng hình, cơ động cao và tính đa nhiệm trong cùng một khung máy bay.

Các phát biểu gần đây của Mikhail Strelets, Giám đốc Cục thiết kế Sukhoi, cùng phân tích từ Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới (CAWAT) và thông tin từ Rosoboronexport, cho thấy đây không chỉ là một máy bay chiến đấu hiện đại, mà còn là một nền tảng có khả năng phát triển lâu dài.

Su-57E đang thu hút sự quan tâm lớn từ các đối tác của Rosoboronexport, trong đó một số quốc gia đã ký hợp đồng mua loại tiêm kích này của Nga. Ảnh: RIA/regnum.ru

Theo Mikhail Strelets, nền tảng Su-57 có tiềm năng hiện đại hóa cao nhờ thiết kế mô-đun. Điều này cho phép tạo ra các biến thể khác nhau từ máy bay cơ sở, bao gồm phiên bản hai chỗ ngồi huấn luyện chiến đấu, phiên bản tàu sân bay và thậm chí cả biến thể không người lái.

Các thành phần sẵn có và cụm máy riêng lẻ cũng có thể được tận dụng để phát triển máy bay chiến thuật hạng nhẹ. Ông nhấn mạnh rằng nền tảng này hỗ trợ xây dựng cơ sở khoa học - kỹ thuật để thích ứng các thành phần hệ thống với mức đặc tính kỹ thuật mới.

Việc phát triển Su-57 sử dụng rộng rãi vật liệu composite, thiết kế số hóa toàn bộ các thành phần hệ thống và thử nghiệm số hóa từng phần tử riêng lẻ.

Những giải pháp công nghệ này góp phần tạo nên đặc tính độc đáo của máy bay: sự kết hợp giữa khả năng cơ động cao với độ quan sát thấp, cùng tính đa nhiệm cho phép đồng thời tấn công mục tiêu trên không và mặt đất.

Thông số kỹ thuật và vũ khí trang bị trên SU-57E

Về thông số kỹ thuật, Su-57E là tiêm kích đa nhiệm một chỗ ngồi, hai động cơ, với chiều dài khoảng 19,7 đến 20,1 mét, sải cánh khoảng 14 đến 14,1 mét và chiều cao khoảng 4,6 đến 4,8 mét.

Trọng lượng cất cánh tối đa dao động quanh mức 34.000 đến 35.000 kg, trong khi trọng lượng rỗng khoảng 18.000 kg. Máy bay được trang bị hai động cơ tuabin phản lực AL-41F1 (hay còn gọi là Izdeliye 117) với khả năng vector lực đẩy, tạo ra lực đẩy mạnh mẽ ở chế độ tăng lực.

Tốc độ tối đa đạt khoảng Mach 2 ở độ cao lớn, trần bay thực tế khoảng 18.800 mét, tầm bay khoảng 2.800 km và bán kính chiến đấu khoảng 1.250 km tùy theo cấu hình.

Khả năng siêu hành trình (duy trì tốc độ siêu thanh mà không cần đốt tăng lực) là một đặc điểm quan trọng, giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu và duy trì đặc tính tàng hình tốt hơn trong thời gian dài.

Hệ thống điện tử hàng không tập trung vào radar mảng pha điện tử chủ động N036 Byelka (AESA), có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lớn, kết hợp các anten phụ và hệ thống cảm biến quang điện, hồng ngoại để theo dõi đa mục tiêu trong môi trường nhiễu điện tử phức tạp.

Su-57E. Ảnh: Rosoboronexport/rostec

Hệ thống chiến tranh điện tử và hỗ trợ tình báo cũng được tích hợp, cùng với buồng lái hiện đại hỗ trợ phi công xử lý thông tin nhanh chóng.

Đặc tính tàng hình thông qua hình dáng khí động học tối ưu, vật liệu hấp thụ radar, lớp phủ đặc biệt và đặc biệt là các khoang vũ khí nội bộ lớn, cho phép mang vũ khí mà không làm tăng đáng kể diện tích phản xạ radar.

Về vũ khí, Su-57E được thiết kế để mang tải trọng chiến đấu lên tới khoảng 7.500 kg, với ưu tiên mang bên trong các khoang để duy trì tàng hình.

Hai khoang vũ khí chính lớn ở thân máy bay và hai khoang bên nhỏ hơn gần gốc cánh cho phép mang nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất và bom dẫn đường.

Gần đây, Rosoboronexport đã giới thiệu tên lửa không đối không tầm trung mới RVV-SDM (phiên bản xuất khẩu liên quan đến dòng R-77M) dành riêng cho Su-57E.

Su-57E. Ảnh: Rosoboronexport

Tên lửa này sử dụng đầu dò radar chủ động - thụ động kết hợp, hệ thống dẫn đường quán tính (INS) và liên kết cập nhật radio, có khả năng tấn công máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và UAV ở độ cao từ 15 mét đến 25 km, kể cả mục tiêu tốc độ lên tới Mach 3, trong điều kiện nhiễu điện tử mạnh.

RVV-SDM được đánh giá có tầm phóng dài hơn, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng tốt hơn và hiệu quả khí động học cao hơn so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ chế độ “bắn và quên” với khả năng chống nhiễu tốt.

Bổ sung cho RVV-SDM là tên lửa tầm ngắn RVV-MD2 và tên lửa tầm xa RVV-BD (phiên bản xuất khẩu của dòng R-37), tạo thành bộ vũ khí không đối không hoàn chỉnh.

Đối với nhiệm vụ tấn công mặt đất và mặt nước, máy bay có thể mang tên lửa Kh-38MLE, tên lửa hành trình tàng hình Kh-69, tên lửa chống radar Kh-58UShKE và tên lửa chống hạm Kh-35UE.

Các loại bom dẫn đường như KAB-250LG-E và bom lượn UPAB-1500B-E cũng nằm trong danh mục. Ngoài ra, máy bay trang bị pháo tự động 30 mm 9A1-4071K (biến thể của GSh-30-1) với khoảng 150 viên đạn, đặt ở phần gốc cánh bên phải.

Máy bay chiến đấu Su-57E tại Aero India 2025. Ảnh: Defense News

Khi cần tăng tải trọng hoặc trong nhiệm vụ không đòi hỏi tàng hình cao, 6 điểm treo ngoài có thể được sử dụng.

Theo đánh giá của CAWAT, Su-57E là máy bay đã được hoàn thiện, đang phục vụ và tham gia hoạt động chiến đấu, khác với một số chương trình thế hệ năm còn ở giai đoạn phát triển.

Nền tảng mô-đun và tiềm năng nâng cấp theo thời gian cho phép tích hợp công nghệ mới, bao gồm các yếu tố hướng tới thế hệ sáu như hỗ trợ điều khiển máy bay không người lái.

Su-57E thể hiện sự kết hợp giữa thiết kế số hóa hiện đại, vật liệu composite, hệ thống cảm biến tiên tiến và kho vũ khí đa dạng được tối ưu cho cả không chiến và tấn công mặt đất.

Với khả năng hiện đại hóa cao được khẳng định bởi Cục thiết kế Sukhoi, máy bay này không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà còn có dư địa phát triển trong nhiều thập kỷ tới, trở thành một lựa chọn công nghệ đáng cân nhắc trong thị trường tiêm kích thế hệ năm toàn cầu.

(Theo CAWAT, Rosoboronexport, defencesecurityasia.com, oborona.ru, armstrade.org)



