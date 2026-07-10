Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố hôm nay 10/7, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô, bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 6/2026 đạt 31.104 xe, tăng 4% so với tháng 5 nhưng giảm nhẹ 2,7% so với tháng 6/2025.

Trong đó, thị trường đã tiêu thụ 21.007 xe du lịch (tăng 10%); 9.526 xe thương mại (giảm 7%) và 571 xe chuyên dụng (tăng 23% so với tháng trước).

Lượng bán ra của thị trường ô tô tăng nhẹ sau 2 tháng giảm nhiệt liên tiếp. Nguồn số liệu: VAMA

Về cơ cấu nguồn gốc xe trên toàn thị trường ô tô Việt Nam (các thành viên VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô không thuộc VAMA), doanh số xe sản xuất lắp ráp trong nước tháng 6 đạt 12.541 xe, giảm 4% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 18.563 xe, tăng 10% so với tháng trước.

Như vậy, xe nhập khẩu có xu hướng tăng và vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong cơ cấu sản phẩm của các thành viên VAMA trong giai đoạn đầu năm 2026.

Xe nhập khẩu vẫn đang chiếm ưu thế trước xe sản xuất lắp ráp trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Số liệu lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh số bán ô tô trên toàn thị trường đạt 187.833 chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025 (với 163.021 chiếc). Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 28% và xe chuyên dụng tăng 119% so với cùng kỳ.

Còn nếu xét theo nguồn gốc xe, tính đến hết tháng 6/2026, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 82.492 chiếc, tăng 7%, trong khi xe nhập khẩu đạt 105.341 chiếc, tăng tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái 2025.

Tuy nhiên, số liệu trên chỉ phản ánh một phần sức mua ô tô của người Việt. Ngoài các thành viên VAMA và các đơn vị nhập khẩu, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.

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