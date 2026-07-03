Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay 3/7, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 368.100 chiếc xe máy mới trong tháng 6 vừa qua. Sản lượng này đúng bằng tháng 5 nhưng tăng mạnh 23,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2026, đã có 2.082.300 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng 32,9% so với nửa đầu năm 2025. Như vậy, chỉ trong 6 tháng, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất vượt mức 2 triệu chiếc, một sản lượng kỷ lục của ngành sản xuất xe máy Việt Nam.

Chỉ tính riêng quý II/2026, đã có tới 1,118 triệu chiếc xe máy xuất xưởng, tăng 16,0% so với quý I và tăng tới 32,6% so với quý II/2025. Số liệu trên cho thấy nguồn cung cho thị trường xe máy Việt Nam đang khá dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng Việt trong giai đoạn được cho là cao điểm vào quý III.

Các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước đã vượt mốc 2 triệu chiếc ngay trong tháng 6. Ảnh: VF

Thị trường xe máy Việt Nam hiện nay không còn là "sân chơi" của riêng 5 thành viên thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM. Trong vài năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp xe máy điện đã tạo nên một thế lực mới, từng bước thay đổi cục diện cạnh tranh.

Trong đó, VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike hay Before All là những cái tên nổi bật khi liên tục tung ra sản phẩm mới, đồng thời mạnh tay đầu tư vào nhà máy, mở rộng mạng lưới phân phối và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ với trạm sạc, trạm đổi pin, trung tâm bảo hành cùng hệ thống đại lý trên cả nước.

Khi xu hướng điện hóa giao thông ngày càng rõ nét, nhóm doanh nghiệp xe máy điện đang dần thu hẹp khoảng cách với các hãng truyền thống. Điều này tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với những thương hiệu đã thống lĩnh thị trường xe máy Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!