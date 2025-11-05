Sườn núi ở vùng Ngũ Long Hồ thuộc thị trấn Ngưu Sơn, thành phố An Khâu, tỉnh Sơn Đông (phía bắc Trung Quốc) từng bị bỏ hoang giờ trải dài những tấm pin mặt trời xanh dương. Tiếng ù ù của các bộ biến tần vang lên nhịp nhàng, đưa điện sạch vào lưới điện địa phương.

Ông Trương, một người dân trong thôn, chia sẻ: “Nơi đây sườn núi từng bỏ hoang, cỏ mọc đầy, không mang lại giá trị gì. Nay mỗi mẫu đất cho thu nhập ổn định 700NDT (khoảng 2,5 triệu đồng)/năm, chỉ cần phơi nắng là có tiền. Thu nhập của gia đình tôi khá hơn hẳn”.

Giờ đây, mỗi ngày ông đều đi kiểm tra khu vực pin mặt trời. Với ông, những tấm pin xanh dương chính là chìa khóa phát triển kinh tế của thôn, mở ra hướng đi mới và nâng cao đời sống dân cư.

Những sườn núi từng hoang hóa nay mang lại nguồn thu ổn định cho người dân nhờ cho thuê đất lắp đặt pin mặt trời, "ngồi nhà cũng có tiền". Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Từ đất bỏ hoang thành ‘tài sản xanh’

Thành phố An Khâu (Trung Quốc) đang tận dụng triệt để sườn núi, đất bỏ hoang, mái nhà dân cư và nhà xưởng để lắp đặt pin mặt trời. Hiện công suất lắp đặt điện mặt trời đạt 846,5MW, sản lượng hàng năm vượt 1 tỷ kWh, tương đương tiết kiệm 300.000 tấn than tiêu chuẩn, giảm 800.000 tấn CO2.

Các dự án điện mặt trời phân tán phủ khắp tại nhà máy, mái nhà dân cư, giúp tối ưu hóa cấu trúc tiêu thụ năng lượng và tạo thêm thu nhập cho hộ dân. Nhiều dự án kết hợp mô hình “năng lượng + nông nghiệp”, vừa phát điện trên tấm pin vừa trồng dược liệu, rau củ hoặc chăn nuôi dưới các khu vực pin.

Mô hình này không chỉ tăng hiệu quả sử dụng đất mà còn mang lại giá trị kép cho người dân và doanh nghiệp, biến đất bỏ hoang thành “tài sản xanh” bền vững.

An Khâu là vùng núi nhiều gió, từng bị cách trở, nay trở thành “vùng đất màu mỡ” cho điện gió. Công suất điện gió toàn huyện hiện đạt 415,9MW, với các turbine trắng trên sườn núi, mỗi năm sản xuất hơn 853 triệu kWh, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 300.000 hộ dân.

Những turbine này không chỉ là biểu tượng của phát triển xanh mà còn là nguồn tạo việc làm cho cộng đồng địa phương.

Các dự án điện gió kết hợp với du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch đã biến núi rừng trở thành “bản nhạc xanh”, nơi phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường song hành cùng nhau. Dự kiến, khi các dự án mới đi vào vận hành, công suất điện gió tại An Khâu sẽ vượt 700 MW, giúp điện sạch thâm nhập sâu hơn vào đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Biến rác thải thành điện

Năng lượng sinh khối cũng là một mảng quan trọng trong chiến lược năng lượng xanh của khu vực vùng núi này, tận dụng chất thải nông nghiệp, gia súc và rác thải đô thị.

Các dự án mỗi năm sản xuất khoảng 100 triệu kWh điện sạch và phân bón hữu cơ, thay thế than truyền thống trong mùa đông, vừa đảm bảo mùa đông ấm áp cho người dân, vừa giảm ô nhiễm môi trường, giữ màu xanh cho An Khâu.

Với địa hình phần lớn là đồi núi, việc lắp đặt điện mặt trời tại Trung Quốc trở thành xu hướng tất yếu nhằm phát triển năng lượng sạch, cải thiện sinh kế cho người dân. Ảnh: Baidu

Các mô hình khép kín như “nuôi trồng - biogas - trồng trọt” đã tạo ra vòng tuần hoàn năng lượng và tài nguyên, giúp giảm chi phí cho nông dân, tăng hiệu quả sử dụng chất thải và góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Sự bứt phá trong phát triển năng lượng xanh không chỉ dừng lại ở các con số về điện và giảm phát thải. Người dân có thêm việc làm, thu nhập tăng, môi trường được bảo vệ và cả cộng đồng cùng hưởng lợi. Nhiều hộ dân ở An Khâu giờ có thêm thu nhập nhờ cho thuê đất trồng pin, các doanh nghiệp giảm chi phí điện, trẻ em được sống trong môi trường xanh hơn.

Ông Lý, trưởng thôn Liên Hoa Quán Trang, cho biết: “Trước đây, đất bỏ hoang chẳng ai quan tâm, giờ thành nguồn thu nhập ổn định cho thôn, mỗi năm vài trăm nghìn NDT từ điện mặt trời. Người dân có thêm kinh tế, làng xóm cũng sống khởi sắc hơn”.

Trung Quốc là đất nước có địa hình đồi núi chiếm tới hơn 60% diện tích, khiến việc phát triển nông nghiệp và hạ tầng điện truyền thống gặp nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai điện mặt trời trên sườn núi và đất bỏ hoang không chỉ khai thác hiệu quả tài nguyên tự nhiên mà còn cải thiện sinh kế cho người dân địa phương, giúp họ có thêm nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê đất, vận hành dự án hay trồng trọt kết hợp.

Nhờ đó, năng lượng tái tạo không chỉ trở thành động lực tăng trưởng xanh mà còn là trụ cột quan trọng trong chiến lược xóa nghèo bền vững của Trung Quốc, giúp người dân miền núi có thêm sinh kế.

Theo Nhân dân Nhật báo