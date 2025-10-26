Loạt ngân hàng lớn sử dụng nghìn tỷ trái phiếu sai mục đích

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp với các tổ chức phát hành là Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)...

Theo đó, các ngân hàng này đã sử dụng hàng nghìn tỷ thu được từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đúng mục đích nêu tại phương án phát hành.

Vì sao Ngân hàng Nhà nước chưa thể bỏ room tín dụng?

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết số 62/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đến nay chưa thể chấm dứt hoàn toàn việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Nguyên nhân được Ngân hàng Nhà nước chỉ ra là trong bối cảnh gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn chủ yếu dồn lên kênh tín dụng ngân hàng, nếu không có biện pháp kiểm soát tăng trưởng tín dụng sẽ dẫn đến khả năng lặp lại những hệ lụy như giai đoạn trước năm 2011, gây bất ổn vĩ mô, rủi ro lạm phát gia tăng, đồng thời rủi ro nợ xấu tăng cao, đe dọa an toàn hệ thống ngân hàng.

Tỷ giá USD 'chợ đen' biến động, NHNN có động thái mới

Ngày 24/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ về việc phối hợp quản lý hoạt động thị trường ngoại hối.

NHNN đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chức năng của cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động ngoại hối của các tổ chức, cá nhân; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, nhất là hoạt động mua, bán ngoại tệ trái phép, hoạt động của thị trường ngoại hối không chính thức; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Đề xuất người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải thông báo

Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 58 nhằm đơn giản hóa thủ tục thông báo phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo dự thảo, các tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia chỉ cần gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện, thay vì phải xin nhiều loại giấy phép như trước đây. Việc này cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.

Bộ Công Thương đề xuất nhiều cơ chế mới để khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà. Ảnh: Phương Anh

Mức đặt cược đua ngựa, bóng đá có thể cao gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày

Liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa gửi ý kiến góp ý tới Bộ Tài chính trên cơ sở các kiến nghị từ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

VCCI cho biết, các doanh nghiệp đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép doanh nghiệp áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược.

Chứng khoán giảm tới gần 95 điểm, điều gì ‘bóp phanh' thị trường?

Trong phiên giao dịch 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một phiên giảm điểm mạnh chưa từng có. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index mất gần 95 điểm, chỉ số VN30 bốc hơi hơn 106 điểm.

Mức giảm điểm này mạnh hơn cú giảm sốc gần 88 điểm hồi đầu tháng 4 năm nay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế đối ứng lên phần lớn các quốc gia trên khắp thế giới.

Vậy điều gì đã chặn đứng đà tăng của sàn quy mô 300 tỷ USD? Và triển vọng sắp tới của kênh huy động vốn cho nền kinh tế sẽ ra sao?

'Kiệt sức' vì bị nghẽn dòng tiền, DN kiến nghị cơ chế hoàn thuế tự động

VCCI vừa gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải quyết các vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Theo VCCI, thủ tục hoàn thuế GTGT hiện còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý, nhiều doanh nghiệp phản ánh việc hoàn thuế bị kéo dài nhiều tháng, thậm chí bị từ chối vì lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Do đó, VCCI kiến nghị xây dựng cơ chế hoàn thuế tự động đối với các hồ sơ hợp lệ.

DN liên quan bà Trương Mỹ Lan lỡ hẹn thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu

Sở hữu loạt khách sạn trên “đất vàng” tại TPHCM và Hà Nội, doanh nghiệp liên quan bà Trương Mỹ Lan vừa lỡ hẹn thanh toán hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu vì lý do này.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) là 1 trong 762 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan.

Bông Sen Corp đang có lô trái phiếu trị giá 4.800 tỷ đồng với lãi suất 15,75%/năm. Theo lịch, đến ngày 15/10, công ty phải thanh toán số tiền lãi trong kỳ gần 2.426,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tài khoản bị phong tỏa nên Bông Sen Corp chưa thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền này.

Tiền nước nhiều hộ dân ở Thanh Hoá lên đến cả triệu 1 tháng, gấp 10 lần bình thường

Nhiều hộ gia đình ở phường Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) ngỡ ngàng khi hóa đơn tiền nước tháng 10 tăng cao bất thường, lên đến cả triệu đồng, gấp nhiều lần so với những tháng trước.

Sau phản ánh của VietNamNet về tình trạng hóa đơn tiền nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) tăng gấp 10 lần bình thường, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân.

Thủ đoạn lừa đảo mới, hộ kinh doanh TPHCM bị gửi giấy báo nộp thuế về tận nhà

Hộ kinh doanh tại TPHCM nhận được giấy mời từ cơ quan thuế. Tuy nhiên, đây là một văn bản giả mạo. Nếu không đọc kỹ, người nộp thuế có thể sẽ bị lừa.

Trước đó, Cục Thuế cũng cảnh báo có hiện tượng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.