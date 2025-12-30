Ngày 30/12, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 chia sẻ thông tin về một ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng đã được điều trị thành công.

Trước đó, sáng 11/11,bệnh nhân Đ.T.H (42 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Ninh) được đưa vào viện sau tai nạn trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định ông H. bị đa chấn thương, bao gồm: chấn thương sọ não nặng, chấn thương hàm mặt, chấn thương ngực kín gãy nhiều xương sườn, tràn máu khoang màng phổi, kèm tổn thương gan và thận.

Trước phẫu thuật, người bệnh hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn tối đa, mất hoàn toàn phản xạ ánh sáng - dấu hiệu cho thấy tổn thương não cực kỳ nghiêm trọng, tiên lượng rất xấu.

Trước tình trạng nguy kịch, BS.CKII Hoàng Chí Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng BS.CKII Mạc Hoàng Dương - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đã trực tiếp thăm khám, hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu mở hộp sọ, lấy máu tụ, cầm máu và giải tỏa chèn ép não cho người bệnh.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Mặc dù hy vọng sống sót của bệnh nhân rất mong manh nhưng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn bộ ê-kíp Khoa Cấp cứu, Khoa Phẫu thuật- Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Thần kinh đã khẩn trương phối hợp triển khai phẫu thuật. Chỉ trong vòng 15 phút kể từ khi có kết quả chụp CT, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, ThS.BS Nguyễn Văn Khoa, Khoa Ngoại thần kinh cùng ê-kíp ghi nhận khối máu tụ lớn chèn ép nhu mô não, tổn thương dập não phức tạp, kèm chảy máu từ nhiều nguồn. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ trong điều kiện hết sức căng thẳng. Nhờ kinh nghiệm và sự phối hợp nhịp nhàng, kíp phẫu thuật đã kiểm soát được nguồn chảy máu và giải phóng chèn ép não, giành lại sự sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được an thần, thở máy và theo dõi chặt chẽ. Những dấu hiệu hồi phục tích cực sớm xuất hiện khi đồng tử hai bên co lại, có phản xạ ánh sáng.

Sau 24 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, trí nhớ và nhận thức bình thường, chỉ còn yếu nhẹ tay phải, đang tập đi lại và có thể tự sinh hoạt cá nhân.