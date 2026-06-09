Hầu hết người sử dụng ô tô đều từng nhìn thấy những lỗ nhỏ nằm ở mép dưới cánh cửa xe nhưng ít khi quan tâm đến chức năng thực sự của chúng. Chỉ đến khi gặp tình huống nước chảy ra từ cửa sau mưa lớn hoặc khi rửa xe, nhiều tài xế mới bắt đầu đặt câu hỏi về những chi tiết tưởng như “vô nghĩa” này.

Trên thực tế, đây là các lỗ thoát nước được thiết kế để dẫn nước và hơi ẩm ra khỏi khoang bên trong cánh cửa. Trong quá trình sử dụng, nước mưa hoàn toàn có thể xâm nhập vào bên trong cửa thông qua các khe hở của gioăng kính hoặc ron cửa, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn hoặc khi xe được rửa bằng áp lực cao.

Nếu không có lỗ nhỏ thoát nước này, nước sẽ bị giữ lại bên trong cánh cửa, lâu dần gây ra tình trạng ẩm ướt kéo dài, dẫn tới ăn mòn kim loại và gỉ sét. Không chỉ vậy, môi trường ẩm còn có thể ảnh hưởng đến các chi tiết bên trong như cơ cấu nâng hạ kính điện, hệ thống dây dẫn hoặc loa tích hợp trong cửa.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, tài xế nên định kỳ kiểm tra các lỗ thoát nước này để đảm bảo chúng không bị tắc bởi bụi bẩn, lá cây hoặc bùn đất tích tụ trong quá trình sử dụng. Khi các lỗ bị bịt kín, nước không thể thoát ra ngoài, làm tăng nguy cơ hư hỏng và phát sinh mùi ẩm mốc khó chịu trong xe.

Một số mẫu xe còn sử dụng nút cao su để kiểm soát dòng chảy nước, trong khi nhiều thiết kế khác để hở hoàn toàn nhằm đảm bảo khả năng thoát nước tối ưu. Dù ở dạng nào, chức năng cốt lõi vẫn không thay đổi, đó là bảo vệ cửa xe khỏi sự xâm nhập và tích tụ của nước.

Việc hiểu rõ và chú ý đến chi tiết nhỏ này giúp tài xế kéo dài tuổi thọ xe, tránh những hư hỏng không đáng có trong quá trình sử dụng lâu dài.

(Theo The Sun)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!