Ngày 13/9 tại Hà Nội, tác giả Ngọc Phương ra mắt cuốn sách Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời (Nhà xuất bản Dân trí phối hợp với sách Đông Tây phát hành). Đây là tác phẩm dành cho phụ huynh đang loay hoay tìm cách định hướng tương lai cho con, những người muốn xây dựng mối quan hệ gắn kết hơn với con cái, cũng như tất cả những ai tin rằng tương lai của trẻ cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự thấu hiểu.

Theo tác giả, cuốn sách khởi nguồn từ một trăn trở giản dị: "Làm sao để cha mẹ và con cái có thể cùng nhau vẽ lên bản đồ cuộc đời - không chỉ bằng lý trí mà bằng cả trái tim?".

Tác giả Ngọc Phương.

"Tôi từng chứng kiến những ánh mắt bối rối, những giấc mơ bỏ lửng và cả những xung đột thế hệ âm thầm khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa. Từ nỗi đau ấy, tôi viết Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời", tác giả chia sẻ.

Cuốn sách gồm 5 chương, đi từ khái niệm bản đồ cuộc đời như một công cụ định hướng, đến việc đặt mục tiêu theo phương pháp SMART, khám phá bản thân bằng SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức), xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và cuối cùng là những bài học thiết thực cho gia đình hiện đại. Đặc biệt, tác phẩm không chỉ có lý thuyết mà còn lồng ghép nhiều trải nghiệm tư vấn hướng nghiệp và câu chuyện đời thực.

Tác giả nhấn mạnh: "Cha mẹ cần trở thành người đồng hành, giúp con xây dựng bản đồ cuộc đời riêng dựa trên đam mê, năng lực và mục tiêu của chính con thay vì áp đặt".

Song song với lễ ra mắt sách, buổi tọa đàm cùng tên đã diễn ra với sự tham gia của nhiều diễn giả.

Chuyên gia tâm lý Dương Thị Thu Hà - Phó Viện trưởng Viện Tâm lý đời sống cho rằng, mất kết nối giữa cha mẹ và con cái ở tuổi dậy thì thường bắt nguồn từ việc cha mẹ không lắng nghe: "Nhiều khi con chưa nói xong thì bố mẹ đã gạt đi hoặc áp đặt suy nghĩ của mình. Vô tình, những lời nói ấy khiến con cảm thấy không còn an toàn để chia sẻ, từ đó dẫn đến im lặng hoặc phản kháng".

Chia sẻ từ thực tiễn giáo dục kỹ năng, ông Lê Đặng Minh Nhật - CEO Trường đào tạo kỹ năng UPO nhấn mạnh, bộ 3 giá trị A - S - K: Attitude (thái độc sống) - Skill (kỹ năng) - Knowledge(kiến thức). Theo ông, kiến thức, kỹ năng và thái độ sống là 3 trụ cột giúp trẻ trưởng thành toàn diện, trong đó thái độ sống chính là yếu tố quyết định, giúp con biết kiên trì, bền bỉ và có bản lĩnh trước thử thách.

Kết lại tọa đàm, tác giả Ngọc Phương cho rằng tuổi dậy thì không chỉ là giai đoạn chuyển mình của trẻ mà còn là phép thử với gia đình, nhà trường và xã hội: "Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng không phải là lựa chọn, mà là nền tảng không thể thiếu. Đặc biệt, những chương trình giáo dục kỹ năng sống chính là chiếc cầu nối giúp con trẻ vượt qua giai đoạn nhiều biến động này với sự tự tin và bản lĩnh".