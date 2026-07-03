Lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật, Mật lệnh đêm tái hiện bối cảnh đất nước sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nổi bật là chiến công khám phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 - dấu mốc tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử "Mật lệnh đêm". Ảnh: CACC.

Chương trình khắc họa hình ảnh những chiến sĩ an ninh dũng cảm, mưu trí, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực phản động, bảo vệ thành quả cách mạng.

Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ cùng các tầng lớp nhân dân.

Được dàn dựng theo hình thức thực cảnh lịch sử, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn với không gian bảo tàng, hiện vật, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại, mang đến cho khán giả những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc.

Điểm đặc biệt của chương trình là được tổ chức ngay tại Bảo tàng Công an Hà Nội - nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân.

Không gian bảo tàng trở thành một phần của câu chuyện, góp phần kết nối lịch sử với hiện tại và lan tỏa giá trị truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.