Ngày 12/2, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) – cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong những ngày cận Tết, Đội đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ cao tốc và lực lượng cứu hộ trên đoạn tuyến Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn để lắp đặt các hộp chứa chóp nón cảnh báo. Khi phương tiện gặp sự cố bất ngờ trên cao tốc, tài xế có thể sử dụng các chóp nón này để cảnh báo cho phương tiện phía sau, góp phần giảm tai nạn.

Các điểm đặt chóp nón được bố trí ở cả 2 chiều của đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Ảnh: Đình Hiếu

Mỗi điểm đặt gồm 2 chóp nón và biển hướng dẫn sử dụng. Ảnh: Đình Hiếu

“Chỉ tính từ Km274 đến Km386 trên đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn đã có 400 điểm đặt chóp nón cảnh báo. Ngoài việc đặt chóp nón, đơn vị đã triển khai phát tờ rơi cảnh báo, hướng dẫn giải quyết sự cố phương tiện trên cao tốc”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã thí điểm lắp đặt biển báo, hệ thống đèn cảnh báo và bảng điện tử tại các vị trí được xác định là điểm đen tai nạn giao thông. Việc sử dụng bảng điện tử, đèn cảnh báo cùng hệ thống biển báo nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông an toàn trên tuyến cao tốc, đặc biệt tại những đoạn thường xuyên xảy ra tai nạn và khu vực có thời tiết xấu, sương mù. Qua đó, các lái xe được nhắc nhở nâng cao ý thức quan sát và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Biển cảnh báo được đặt ở những điểm đen về tai nạn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Bảng điện tử cảnh báo lưu động cũng được lắp đặt trên tuyến. Ảnh: Đình Hiếu

Bên cạnh đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng cứu hộ, tuần đường trên toàn tuyến để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Các tổ công tác duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24h, hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm.

Theo lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, mục tiêu cao nhất là bảo đảm để người dân di chuyển an toàn, thuận lợi trong dịp Tết; hạn chế thấp nhất tai nạn và ùn tắc giao thông.