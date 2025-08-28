Lời tòa soạn Với nhiều tỷ phú trên thế giới, du thuyền không chỉ là tài sản xa xỉ mà còn là không gian riêng tư để tận hưởng cuộc sống và thể hiện đẳng cấp. Họ sẵn sàng đầu tư hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD cho những siêu du thuyền khổng lồ, được thiết kế tinh xảo, trang bị công nghệ hiện đại và tiện nghi bậc nhất.

Giới siêu giàu muốn du thuyền có nhiều không gian hơn. Ảnh: Amer

Paolo Trifiro là người am hiểu về siêu du thuyền và trong những năm vừa qua, vợ chồng cô tậu hơn chục chiếc. Cặp đôi người Italia, hành nghề luật và đang điều hành một công ty luật toàn cầu, thích du ngoạn khắp thế giới trong sự xa hoa tột bậc.

Hãng tin BBC dẫn lời Trifiro cho biết, du thuyền của vợ chồng cô có thể dài hơn 50m, giống như một khách sạn 5 sao nổi và cô thích tham gia vào quá trình thiết kế. Người phụ nữ này kể, có một tiêu chí cô lúc nào cũng nhấn mạnh là thủy thủ đoàn phải có không gian bếp rộng rãi để có thể nấu những bữa ăn ngon cho tối đa 15 người.

"Nếu bạn đã quen với việc ăn ngon, thì không phải nơi nào trên thế giới cũng có nhà hàng đạt chuẩn", Trifiro giải thích. Đối với cô, các du thuyền lớn cũng mang lại sự an tâm.

Tuy nhiên, siêu du thuyền thực chất như thế nào? Mặc dù không có phân loại chính thức trên toàn cầu nhưng trang web ngành và tạp chí Tàu bè quốc tế mô tả siêu du thuyền là "du thuyền hạng sang, thuộc sở hữu tư nhân, có chiều dài từ 24m trở lên và do đội ngũ thủy thủ chuyên nghiệp vận hành".

Tạp chí Tàu bè quốc tế cho hay, doanh số bán siêu du thuyền toàn cầu đã bùng nổ sau đại dịch Covid-19. Do giới siêu giàu đột nhiên không thể đến các khách sạn sang trọng vì tất cả đều đóng cửa trong đại dịch, nên nhiều người đã chuyển sang mua du thuyền. Kết quả là, trong năm 2022, có 1.024 siêu du thuyền được đóng mới hoặc được đặt hàng trên toàn thế giới, tăng 25% so với năm 2021 và là mức cao nhất mọi thời đại. Năm 2023, số du thuyền được bán tăng lên 1.023 chiếc, một kỷ lục mới.

Barbara Amerio, đồng sở hữu công ty sản xuất siêu du thuyền gia đình Amer của Italia lý giải: "Sau đại dịch, mọi người coi siêu du thuyền là những hòn đảo an toàn cho bản thân và gia đình". Bà Amerio nói thêm, các tỷ phú ngày càng trân trọng không gian cá nhân và sự độc lập của mình hơn. "Họ yêu cầu cửa sổ to hơn, không gian bên ngoài rộng rãi hơn và có thể tiếp xúc với nước biển dễ dàng hơn".

Theo dữ liệu của tạp chí Tàu bè quốc tế, trong năm nay, dù tổng số siêu du thuyền được đóng hoặc đặt hàng dự kiến giảm nhẹ xuống còn 1.138 chiếc, nhưng kích thước trung bình của chúng đang ngày càng lớn hơn. Tính đến hiện tại, có 61 siêu du thuyền dài 76m trở lên đang được chế tạo, tăng so với con số 55 chiếc vào năm 2024.

Với nhóm siêu du thuyền dài từ 46m - 60m, số du thuyền đang được đóng đã tăng từ 159 lên 175 chiếc. Trong khi đó, doanh số bán các siêu du thuyền cỡ nhỏ, loại từ 24m - 27m giảm từ 321 chiếc xuống còn 286 chiếc.

Stewart Campbell, Tổng biên tập tạp chí Tàu bè quốc tế nhận xét, bất kể kích thước siêu du thuyền được đặt mua, các nhà thiết kế và kiến trúc sư hàng hải đang rất khéo léo trong việc tích hợp ngày càng nhiều thể tích vào thân tàu, mang lại cho chủ sở hữu nhiều không gian trên tàu hơn. Kết quả là siêu du thuyền hiện ngày càng đầy đủ mọi tiện nghi, từ bãi đáp trực thăng đến rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện và phòng xông hơi khô.

Ông Campbell lưu ý thêm, hầu hết các tỷ phú và triệu phú mua siêu du thuyền là người Mỹ. Tuy nhiên, số lượng người mua từ Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Mexico ngày càng tăng khi nền kinh tế của những quốc gia này phát triển. Trong khi đó, số siêu du thuyền bán cho người Nga giảm do các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này vì cuộc xung đột ở Ukraine.