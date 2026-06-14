Tòa nhà được bao trùm lồng thép nhưng bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Video: Vantor

Theo Business Insider, tòa nhà được bảo vệ là nhà máy VNIIR Progress ở Cheboksary, Cộng hòa Chuvashia, miền tây nước Nga và cách tiền tuyến hơn 800km.

Lồng thép là hình ảnh thường thấy ở vùng chiến sự, nó thường được dùng để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng và xe bọc thép trước UAV. Đối với cơ sở hạ tầng như các tòa nhà hay tuyến đường tiếp tế, lưới chống UAV đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Nga đã sử dụng những tấm lưới này để bảo vệ các cơ sở năng lượng, những nơi bị Ukraine nhắm mục tiêu của các cuộc tấn công ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, việc trùm lớp bảo vệ bằng kim loại xung quanh một tòa nhà là điều bất thường. Theo công ty Vantor, lồng kim loại này đã được lắp đặt ít nhất một năm nay song hiện chưa rõ thời điểm chính xác là bao giờ.

Giữa tuần này, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào nhà máy VNIIR Progress, nơi được cho là sản xuất linh kiện điện tử cho vũ khí của Nga, bằng tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do chính nước này sản xuất.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine. Video: Vantor

Vụ tấn công đánh dấu một tiết lộ hiếm hoi về việc sử dụng tên lửa Flamingo, một loại tên lửa dài 12m do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được cho là có tầm bắn hơn 4.800km và đầu đạn nặng 1.500kg.

Một đoạn video được quay ở đường phố và chia sẻ trên mạng xã hội ngày 11/6 cho thấy, tòa nhà được Nga bao bọc bằng lồng thép đã hứng chịu thiệt hại đáng kể.

Quân đội Ukraine cho biết, nhà máy VNIIR Progress là "một trong những nhà sản xuất thiết bị định vị chủ chốt cho vũ khí chính xác cao của Liên bang Nga". Cơ sở này chịu trách nhiệm sản xuất bộ thu tín hiệu vệ tinh và ăng-ten cho UAV tấn công kiểu Shahed, tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa đạn đạo Iskander và bom lượn.

Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào nhà máy VNIIR Progress trong năm qua như một phần nỗ lực nhằm làm tê liệt chuỗi cung ứng các bộ phận quan trọng dùng trong vũ khí của Nga. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của cuộc tấn công gần đây đến hoạt động của nhà máy.

Thời gian qua, Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công vào nhà máy VNIIR Progress nhằm làm tê liệt chuỗi cung ứng các bộ phận quan trọng dùng trong vũ khí của Nga. Hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng của cuộc tấn công gần đây đến hoạt động của nhà máy.