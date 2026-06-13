Video: Zvezda/Bộ Quốc phòng Nga

Kênh quân sự Zvezda dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị xe tăng thuộc Cụm quân Vostok mới đây đã phá hủy một trạm điều khiển UAV dã chiến của quân Kiev tại khu vực tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine.

Trạm điều khiển UAV của quân Ukraine bị pháo kích. Ảnh: Zvezda/Bộ Quốc phòng Nga

“Khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, UAV của Nga đã phát hiện một trạm tác chiến điện tử của đối phương. Kíp điều khiển xe tăng T-80BVM được giao nhiệm vụ phá hủy cơ sở trên. Các binh sĩ Nga đã sử dụng đạn nổ phân mảnh để tấn công mục tiêu. Khí tài trinh sát của Nga sau đó xác định cơ sở trên là một trạm điều khiển UAV quân sự của đối phương”, thông cáo của quân Nga cho hay, kèm video ghi lại toàn bộ vụ pháo kích.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.