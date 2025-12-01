Tối Noel (24/12), Phòng CSGT Công an Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, triển khai nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong tối Noel. Ảnh: Đình Hiếu

Khoảng 19h12 cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), trong quá trình tuần tra, đã phát hiện ô tô nhãn hiệu Mercedes mang biển số 30L-975.XX đi ngược chiều từ phố Nguyễn Quốc Trị ra Phạm Hùng.

Quá trình kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là N.H.T. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) có biểu hiện bất thường nên tổ CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, tài xế vi phạm với mức 1,132 mg/L khí thở, cao gấp 2,8 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.

Kết quả kiểm tra của nam tài xế điều khiển ô tô Mercedes là 1,132 mg/L khí thở. Ảnh: Đình Hiếu

Trong quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế N.H.T. liên tục giải thích rằng bản thân có sử dụng rượu bia nhưng không nhiều.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.H.T. với các lỗi: điều khiển ô tô đi ngược chiều đường; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Với các vi phạm trên, tài xế bị phạt tiền 54 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trường hợp thanh niên điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm bị kiểm tra. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng trong tối Noel, các tổ công tác khác của Đội CSGT đường bộ số 6 tăng cường xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, “nẹt pô”, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đi tuần tra tại khu vực phố Tràng Tiền. Ảnh: Đình Hiếu

Ngoài ra, trên các tuyến đường dẫn đến những nhà thờ lớn như Hàng Bột, Hàm Long, Nhà thờ Lớn Hà Nội, lực lượng CSGT thuộc các Đội CSGT đường bộ số 1, 2 và 3 được bố trí từ sớm, phối hợp với công an cơ sở thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý, bảo đảm người dân và các giáo dân đi lại thuận lợi, an toàn.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong dịp lễ Noel năm nay, đơn vị tập trung cao độ cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, ban chỉ huy đội cũng bố trí lực lượng phù hợp theo từng khung giờ, từng địa bàn trọng điểm, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội trực 24/24h để sẵn sàng phối hợp chỉ huy giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường, tại Trung tâm Điều khiển giao thông Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ cũng tăng cường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh, qua đó hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành giao thông trên toàn thành phố.