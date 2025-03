Từ sáng 11/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội bắt đầu triển khai địa điểm hướng dẫn cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến tại Chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố (Chi nhánh số 1 tại 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ).

Tại đây, tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ trực tiếp các nội dung như: Kê khai nộp hồ sơ trực tuyến; chứng thực điện tử (đối với các giấy tờ chưa được chứng thực hoặc chưa có số hồ sơ điện tử); hướng dẫn đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và tư vấn; hướng dẫn các nội dung liên quan khác trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

CSGT sẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận trong sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thành Long (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, bản thân nắm được việc cấp, đổi giấy phép lái xe được thực hiện trực tuyến tại nhà nhưng khi thực hiện lại gặp khó khăn mà không biết cách khắc phục nên đã ra Trung tâm phục vụ hành chính công để được giúp đỡ.

"Sau khi được hướng dẫn, tôi thực hiện được ngay, rất thuận lợi", anh Nguyễn Thành Long nói.

Một số bước như: Chứng thực điện tử, chụp ảnh sẽ do CSGT thực hiện giúp người dân.

Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời gian tới, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm dịch vụ hành chính công để triển khai thêm địa điểm hướng dẫn người dân kê khai, làm thủ tục trực tuyến đối với dịch vụ công do Công an thành phố cung cấp.

Việc triển khai điểm hướng dẫn cấp, đổi giấy phép lái xe tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tây Hồ giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí. Đây cũng là bước đi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo hiệu quả công tác của lực lượng CSGT.