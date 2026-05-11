Ngày 11/5, Công an phường Bình Phú, TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ đối với Nguyễn Minh Thành (SN 1982, ngụ địa phương).

Đối tượng Nguyễn Minh Thành khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h20 tối 9/5, tổ công tác thuộc Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT, Công an TPHCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương.

Tại đây, tổ công tác phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (SN 1967, ngụ phường Bình Phú) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của ông Hoàng ở mức 0,937 mg/l khí thở (gấp hơn 2 lần mức kịch khung).

Trong lúc lực lượng chức năng đang lập biên bản, Nguyễn Minh Thành (em trai ông Hoàng) xuất hiện và xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Ngay sau đó, Thành bất ngờ dùng 2 chiếc ghế nhựa tấn công, đánh cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. Hành động này nhằm gây náo loạn, cản trở việc xử lý để ông Hoàng tranh thủ điều khiển xe máy lao vào hẻm trên đường An Dương Vương tẩu thoát.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Bình Phú đã phối hợp với Đội CSGT Chợ Lớn nhanh chóng truy xét, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Đặng Văn Hoàng đã thừa nhận hành vi vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Riêng đối với Nguyễn Minh Thành, đối tượng khai nhận dùng hung khí là ghế nhựa tấn công CSGT với mục đích giải vây cho anh trai. Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ của đối tượng này.