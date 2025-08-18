Sau khi đoạn video ghi lại cảnh xe Hyundai Santa Fe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với biển số bị che bằng dòng chữ “Happy Wedding” lan truyền, gây bức xúc dư luận, lực lượng CSGT đã nhanh chóng vào cuộc.

Tài xế Santa Fe che biển số gắn chữ “Happy Wedding” bị xử phạt 23 triệu đồng.

Khoảng 11h45 ngày 18/8, tại Km236+700 cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) xác minh, mời chủ xe và tài xế liên quan lên làm việc. Tại đây, lái xe thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Chiếc Hyundai Santa Fe vi phạm đã bị thu giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với lái xe về hành vi: Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy cách theo quy định. Với lỗi vi phạm này, lái xe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX và bị tạm giữ phương tiện để xử lý.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng biển số xe. Hành vi che, chỉnh sửa hay làm sai lệch biển số sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cảnh xe Hyundai Santa Fe lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với biển số được che bằng dòng chữ “Happy Wedding” gây bức xúc.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, ngày 16/8, một chiếc Hyundai Santa Fe chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng từ Ninh Bình về Hà Nội bị người dân ghi lại cảnh sử dụng thiết bị che biển. Thay vì hiển thị biển số thật, phía sau xe gắn tấm biển in dòng chữ “Happy Wedding”.

Người quay video còn cho biết xe có biểu hiện lạng lách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến nhiều người bức xúc khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.