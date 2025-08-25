Chiều 25/8, Công an phường Láng (TP Hà Nội) cho biết đã kịp thời xác minh và trao trả lại tài sản cho một người dân sau khi bị bỏ quên trên xe taxi.

Tài xế taxi mang balo tiền đến cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào khoảng 13h35 ngày 24/8, anh Vũ Văn Thăng - lái xe hãng taxi Vạn Xuân đã mang đến trụ sở Công an phường Láng một balo trẻ em bị bỏ quên trên chuyến xe đi từ khu vực hồ Hoàn Kiếm về ngõ 1194 đường Láng.

Qua kiểm tra, bên trong balo có một ví cá nhân chứa 60 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, thẻ ngân hàng, đăng ký xe, giấy phép lái xe… mang tên chị Trịnh Thị A. (trú tại xã Trường Thịnh, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Láng đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị A. đến nhận lại tài sản. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ số tiền cùng giấy tờ đã được bàn giao đầy đủ cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, chị A. xúc động bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Vũ Văn Thăng cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng.

Hành động trung thực, trách nhiệm của người lái taxi cùng sự tận tâm của lực lượng công an đã lan tỏa tinh thần nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ cộng đồng.