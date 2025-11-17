Sáng 17/11, Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám truy tìm ô tô tải làm đổ bùn nhão ra phố Tôn Đức Thắng.

Trước đó, khuya 16/11, hàng loạt người đi xe máy ngã ra đường vì lớp bùn dày tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Bùn nhão kéo dài khoảng 15m trên phố Tôn Đức Thắng. Ảnh: M.Đức

Tại hiện trường, bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm, vết bùn lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15m. Người dân tại hiện trường cũng cho biết do trời tối, khu vực trên lại có nhiều cây xanh che khuất ánh đèn nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý, ngã ra đường.

"Thời điểm đó, tôi thấy một chiếc xe tải đi qua rồi rẽ vào phố Nguyễn Thái Học, sau đó, bùn từ phía sau xe này đổ xuống đường", anh C., nhân chứng tại hiện trường, kể lại.

Bùn nhão khiến mặt đường trơn trượt, ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: M.Đức

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn và đặt cảnh báo cho người tham gia giao thông tránh khu vực trơn trượt.

"Cán bộ, chiến sĩ của đội đang rà soát camera trên đường để thu thập hình ảnh, biển số của ô tô tải làm đổ bùn ra đường", Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 thông tin.