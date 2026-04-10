Ngày 10/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua theo dõi hoạt động kinh doanh vận tải, cơ quan này xác định hiện nay đa phần chủ doanh nghiệp vận tải hoặc chủ xe tải ben chỉ trả lương rất hạn chế cho lái xe; phần còn lại được thưởng theo hình thức “khoán chuyến”. Lái xe chạy càng nhiều chuyến trong ngày, trong tháng thì thu nhập càng cao.

“Nhiều tài xế điều khiển xe liên tục từ 10-15 giờ mỗi ngày. Thực tế này khiến không ít tài xế bất chấp quy định pháp luật nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, chủ xe cũng như thu nhập của bản thân”, đại diện Cục CSGT nhận định.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm liên quan đến xe tải ben. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Cục CSGT chỉ ra các hành vi mà tài xế xe ben thường xuyên mắc phải như: vi phạm quy định về thời gian lái xe; chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm… Những vi phạm này khiến xe tải ben trở thành “hung thần”, nỗi ám ảnh trên đường.

“Tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến loại xe này thường chiếm khoảng 25-30% tổng số vụ”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Đáng chú ý, để xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến xe kinh doanh vận tải, nhất là xe ben, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý.

Tính trong ngày 9/4, các đơn vị CSGT đã bố trí 1.185 tổ công tác với hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ tại 977 điểm “nóng” trên toàn quốc.

Kết quả, xử lý 1.057 trường hợp vi phạm, chủ yếu là các lỗi: chở quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe; vi phạm tốc độ; dừng, đỗ sai quy định; đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm đối với lái xe và chủ xe tải ben nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, không để loại xe này trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường.