Theo thỏa thuận, TAKAS Technology phối hợp cùng CMC ATI nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nhận diện khuôn mặt, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, thị giác máy tính và tích hợp AI-IoT.

Ông Đỗ Ngọc Phi Cường - Giám đốc TAKAS Technology (phải) và TS. Đặng Minh Tuấn - Viện trưởng CMC ATI (trái) tại lễ ký kết hợp tác chiến lược

Hoạt động hợp tác không chỉ dừng ở phát triển sản phẩm mà còn mở rộng thương mại ra thị trường phía Nam và quốc tế.

TS. Đặng Minh Tuấn cho biết, CMC ATI sở hữu năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi vững mạnh, đặc biệt trong AI và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các thành quả nhanh chóng đi vào ứng dụng và mang lại giá trị thương mại, cần sự đồng hành của đối tác có thế mạnh triển khai và tiếp cận thị trường như TAKAS Technology.

Ông Đỗ Ngọc Phi Cường nhấn mạnh, hợp tác sẽ giúp tạo ra sản phẩm công nghệ phù hợp xu thế, đủ sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu. CMC ATI với thế mạnh công nghệ lõi, hạ tầng hiện đại và đội ngũ chuyên gia dày dạn, kết hợp cùng lợi thế ứng dụng, triển khai và tầm nhìn thị trường của TAKAS Technology, sẽ hoàn thiện chuỗi giá trị từ ý tưởng đến triển khai thực tiễn.

Hai bên cũng đặt mục tiêu đồng tổ chức hội thảo chuyên môn, chương trình ươm mầm startup công nghệ và kết nối cộng đồng nghiên cứu - phát triển, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “Made in Vietnam” bền vững.

Minh Hoà